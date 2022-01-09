Победитель шоу «Гoлoс. 60+» рассказал о поддержке Газманова после проекта

Москва, 9 января. Михаил Серебряков, ставший победителем недавнего сезона телешоу «Гoлoс. 60+» в возрасте 97 лет, объяснил, почему выбрал наставником музыканта Олега Газманова, и рассказал о продолжении общения с музыкантом после проекта.

Серебряков признался, что из-за плохого зрения не видел всех членов жюри. Телеведущий Дмитрий Нагиев помог ему, представив по очереди судей проекта.

«Да, у меня зрение не очень, не видел, кто там сидит. Ну, тут Дима Нагиев начал членов жюри представлять юмористическим способом. И я выбрал Олежку Газманова. У него хорошие песни есть. «Офицеры», например. Газманов и сейчас, когда проект завершился, мне иногда звонит, справляется о здоровье», — поделился исполнитель с «Родиной».

Ранее стало известно, что участник шоу «Гoлoс» Ернар Садирбаев может заменить на сцене наставника Диму Билана, который недавно признался в усталости от своей карьеры. Начинающий артист исполнил песню «Подберу музыку», покорив жюри и пробив себе дорогу в финал.