Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 18:22
18:22
Армия
РВСН запланировали более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2022 году
18:21
Экономика
Президент Сербии Вучич сообщил о рекордном притоке иностранных инвестиций в страну
18:20
Видео
Фонтан воды 20 секунд омывал туриста на горнолыжном подъемнике
18:17
Происшествия
«Газель» врезалась в сугроб на Народной улице в Петербурге и собрала пробку
18:15
Весь мир
ВС США построили нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Хасака
18:14
Происшествия
Пожарные потушили горевшие на Калужской улице в Сочи дома
18:14
Политика
Госсекретарь США Блинкен назвал одной из целей Путина восстановление Советского Союза
18:08
Происшествия
Количество погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до восьми
18:07
Армия
Блинкен: восстановление ДРСМД может быть достигнуто на переговорах в Женеве
18:07
Общество
Трамваи прекратят движение по улице Коллонтай в Петербурге из-за ремонта путей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Победитель шоу «Гoлoс. 60+» рассказал о поддержке Газманова после проекта

Шоу-бизнес
Победитель шоу «Гoлoс. 60+» рассказал о поддержке Газманова после проекта
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 января. Михаил Серебряков, ставший победителем недавнего сезона телешоу «Гoлoс. 60+» в возрасте 97 лет, объяснил, почему выбрал наставником музыканта Олега Газманова, и рассказал о продолжении общения с музыкантом после проекта.

Серебряков признался, что из-за плохого зрения не видел всех членов жюри. Телеведущий Дмитрий Нагиев помог ему, представив по очереди судей проекта.

«Да, у меня зрение не очень, не видел, кто там сидит. Ну, тут Дима Нагиев начал членов жюри представлять юмористическим способом. И я выбрал Олежку Газманова. У него хорошие песни есть. «Офицеры», например. Газманов и сейчас, когда проект завершился, мне иногда звонит, справляется о здоровье», — поделился исполнитель с «Родиной».

Ранее стало известно, что участник шоу «Гoлoс» Ернар Садирбаев может заменить на сцене наставника Диму Билана, который недавно признался в усталости от своей карьеры. Начинающий артист исполнил песню «Подберу музыку», покорив жюри и пробив себе дорогу в финал.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Победитель шоу «Гoлoс. 60+» рассказал о поддержке Газманова после проекта
голос серебряков газманов
Комментировать