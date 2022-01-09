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Минюст Германии пригрозил мессенджеру Telegram миллионными штрафами

Политика
Минюст Германии пригрозил мессенджеру Telegram миллионными штрафами
pixabay.com

Берлин, 9 января. Мессенджер Telegram ждут миллионные штрафы, если он продолжит нарушать немецкое право, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

По словам руководителя ведомства, согласно законам Германии компания должна назначить контактное лицо в стране и обеспечить работу механизма для уведомления соцсети о противоправном контенте.

«Поскольку эти обязанности нарушаются, мы инициировали множество процедур наложения штрафа», — сообщил Бушман.

Чиновник добавил, что немецкие власти постоянно общаются с властями ОАЭ, где находится штаб-квартира Telegram. Поэтому если ведомству не удастся связаться с компанией, то придется наложить штраф в несколько миллионов.

Ранее немецкий депутат Юрген Хардт сообщил о серьезных разногласиях в бундестаге из-за газопровода «Северный поток — 2». По его словам, коалиционное Правительство Германии не смогло проработать в согласии и несколько недель.

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