Столкновения в Триполи и инициатива берберов — что произошло в Ливии с 3 по 9 января

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 3 по 9 января 2022 года.

Происшествия

Пользователи социальных сетей и местные СМИ сообщали о мобилизации вооруженных формирований на западе страны. В Триполи 6 и 7 января происходили столкновения между боевиками «Службы поддержки стабильности» и 301-го батальона.

Специалисты Военно-инженерного управления извлекли десяток боеприпасов и ракет в районе Ат-Тавеша на окраине ливийской столицы. Продолжается обследование территорий для поиска оставшихся в результате стычек группировок.

Силовики предотвратили попытку контрабанды 170 тысяч евро из международного аэропорта Мисураты. Бортпроводница авиакомпании Afriqiyah Airways пыталась вывезти валюту в Турцию.

Генеральная прокуратура объявила об аресте пятерых сотрудников таможни в порту Мисураты. Офицеры обвиняются в хищении 25 млн динаров, депонированных на счете управления.

В четверг, 6 января, Генеральная энергетическая компания Ливии (GECOL) заявила, что неизвестные украли 1500 метров высоковольтных проводов на линии Бин Саадан на подстанции Аль-Азил и 600 — в Тархуне. В результате инцидента сотни жителей в западном регионе остались без света. Ведомство обратилось к МВД и всем службам безопасности с просьбой предотвратить нападения на электросеть.

В Сети распространилось видеообращение группы марокканцев, находящихся в центре заключения под стражей на западе страны. Удерживаемые мигранты сообщили о бесчеловечных условиях жизни в тюрьмах для перехваченных беженцев и призвали короля Марокко Мухаммеда VI лично вмешаться, чтобы помочь им вернуться на родину.

В субботу, 8 января, на территории больницы Аль-Хадра в Триполи вспыхнул пожар. По словам директора медицинского учреждения Салима Абукассы, пламя охватило склад медикаментов. В результате происшествия пострадавших нет. Огонь нанес ущерб лекарствам и оборудованию.

Требование выплатить жалование военнослужащим

В среду, 5 января, инженеры и работники военного научно-производственного управления Министерства обороны вышли на демонстрацию в Триполи с требованием выплаты зарплат, которых они не видели уже более трех месяцев. Протестующие также призвали переходное Правительство национального единства (ПНЕ) погасить задолженность перед солдатами и офицерами Ливийской национальной армии (ЛНА).

На следующий день глава управления ЛНА по поддержанию морального духа генерал-майор Халид аль-Махджуб подтвердил сокращение заработной платы военнослужащим. Он обвинил премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибу в лишении средств к существованию почти полумиллиона граждан.

«Дабиба четвертый месяц подряд отказывается платить жалованье вооруженным силам, которые обеспечивали народ доходами и восстановили осуществляемую Национальной нефтяной корпорацией прокачку нефти», — заявил аль-Махджуб.

Группа видных деятелей, высокопоставленных лиц и шейхов племен района Нефтяного полумесяца пригрозили остановкой экспорта черного золота с востока страны, если жалованье служащим вооруженных сил и органов безопасности не выплатят. Главе ПНЕ и министру финансов Халиду аль-Мабруку дали срок до воскресенья, 9 января.

Политика

Депутаты ливийского парламента в понедельник, 3 января, заслушали доклад главы Высшей избирательной комиссии (ВИК) Имада ас-Саиха о провале президентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года. Избиркому и Комитету по разработке дорожной карты поручено определить новую дату всеобщего голосования.

Постоянный представитель Ливии при ООН Тахир Сунни в пятницу, 7 января, побеседовал с генсеком Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили проблемы, которые помешали провести президентские выборы, запланированные на 24 декабря, а также поддержку, которую могут оказать международная организация и ее структуры для подготовки к плебисциту. Дипломат подчеркнул, что мирный процесс в стране должен проходить без иностранного вмешательства.

3/1لقاء مهم مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش حيث تم نقاش آخر تطورات الوضع في #ليبيا والتحديات التي حالت دون اجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24-12. حيث أكد غوتيرش اهتمامه وحرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا pic.twitter.com/tpC5fFsrQJ — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) January 7, 2022

Высший совет амазигов Ливии и Общественный совет племен туарегов на следующий день предложили инициативу по урегулированию политического кризиса. Документ предусматривает создание комитета, состоящего из кандидатов в президенты, формирование нового правительства и объединение государственных ведомств.

Члены Комитета по разработке дорожной карты, сформированного Палатой представителей, 4 января встретились с председателем Президентского совета Мухаммадом аль-Манфи и его заместителями, Абдаллой аль-Лафи и Мусой аль-Куни. Участники переговоров согласовали механизм достижения национального примирения и пути урегулирования кризиса.

В тот же день объединение «Национальные силы за перемены» на встрече со спецсоветником генсека ООН Стефани Уильямс призвало к реализации избирательного процесса в североафриканской стране. Политики высказались за последовательное проведение выборов, начиная с парламентских.

1/2 في إطار مشاوراتي المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، التقيتُ أمس بصحبة الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس البعثة، السيد ريزدون زينينغا، بممثلي القوى الوطنية من أجل التغيير وذلك في مقر البعثة. pic.twitter.com/I32rF4tLSc — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 4, 2022

Начальник генштаба вооруженных сил на западе страны Мухаммад аль-Хаддад и исполняющий обязанности главнокомандующего ЛНА генерал-полковник Абд ар-Разеком ан-Назури встретились 8 января в городе Сирт. Переговоры прошли в присутствии членов Совместного военного комитета «5+5» и высокопоставленных офицеров. Обсуждалось объединение военного ведомства, вывод наемников и иностранных боевиков, а также решение финансовых вопросов.

Исполняющий обязанности спикера Палаты представителей Фавзи ан-Нувайри распорядился сформировать комитет по отслеживанию деятельности подконтрольных парламенту суверенных институтов. Новый орган займется оценкой работы таких ведомств, как Центральный банк, Аудиторское бюро, Департамент административного контроля и Управление по борьбе с коррупцией.

Экономика

Члены ОПЕК во вторник, 4 января, продлили освобождение Ливии от согласованных сокращений нефтедобычи. Североафриканской стране разрешили продолжить увеличение темпов производства.

День спустя Центральный банк обнародовал информацию о доходах и расходах государства за 2021 год. Согласно заявлению, основной частью поступлений в казну (98%) стали деньги, полученные от продажи нефти — 103,4 млрд динар (22,9 млрд долларов).

Национальная нефтяная корпорация (ННК) объявила, что 5 января специалисты Waha Oil Company завершили техническое обслуживание трубопровода, который доставлял природный ресурс с месторождений в морской порт Сидра. Работы способствовали увеличению производства на 200 тысяч баррелей в сутки, что привело к возвращению общей добычи в стране на уровень в один млн баррелей.

Глава ННК Мустафа Саналла во время съезда директоров Brega Petroleum Marketing Company заявил о намерении создать склад для хранения топлива и баллонов с бытовым газом в Хомсе и плавучего порта в Тобруке. Соответствующие экологические исследования уже подготовлены.