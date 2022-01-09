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Столкновения в Триполи и инициатива берберов — что произошло в Ливии с 3 по 9 января

Весь мир
Столкновения в Триполи и инициатива берберов — что произошло в Ливии с 3 по 9 января
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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 3 по 9 января 2022 года.

 

Происшествия

Пользователи социальных сетей и местные СМИ сообщали о мобилизации вооруженных формирований на западе страны. В Триполи 6 и 7 января происходили столкновения между боевиками «Службы поддержки стабильности» и 301-го батальона.

Специалисты Военно-инженерного управления извлекли десяток боеприпасов и ракет в районе Ат-Тавеша на окраине ливийской столицы. Продолжается обследование территорий для поиска оставшихся в результате стычек группировок.

Силовики предотвратили попытку контрабанды 170 тысяч евро из международного аэропорта Мисураты. Бортпроводница авиакомпании Afriqiyah Airways пыталась вывезти валюту в Турцию.

Генеральная прокуратура объявила об аресте пятерых сотрудников таможни в порту Мисураты. Офицеры обвиняются в хищении 25 млн динаров, депонированных на счете управления.

В четверг, 6 января, Генеральная энергетическая компания Ливии (GECOL) заявила, что неизвестные украли 1500 метров высоковольтных проводов на линии Бин Саадан на подстанции Аль-Азил и 600 — в Тархуне. В результате инцидента сотни жителей в западном регионе остались без света. Ведомство обратилось к МВД и всем службам безопасности с просьбой предотвратить нападения на электросеть.

В Сети распространилось видеообращение группы марокканцев, находящихся в центре заключения под стражей на западе страны. Удерживаемые мигранты сообщили о бесчеловечных условиях жизни в тюрьмах для перехваченных беженцев и призвали короля Марокко Мухаммеда VI лично вмешаться, чтобы помочь им вернуться на родину.

В субботу, 8 января, на территории больницы Аль-Хадра в Триполи вспыхнул пожар. По словам директора медицинского учреждения Салима Абукассы, пламя охватило склад медикаментов. В результате происшествия пострадавших нет. Огонь нанес ущерб лекарствам и оборудованию.

 

Требование выплатить жалование военнослужащим

В среду, 5 января, инженеры и работники военного научно-производственного управления Министерства обороны вышли на демонстрацию в Триполи с требованием выплаты зарплат, которых они не видели уже более трех месяцев. Протестующие также призвали переходное Правительство национального единства (ПНЕ) погасить задолженность перед солдатами и офицерами Ливийской национальной армии (ЛНА).

На следующий день глава управления ЛНА по поддержанию морального духа генерал-майор Халид аль-Махджуб подтвердил сокращение заработной платы военнослужащим. Он обвинил премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибу в лишении средств к существованию почти полумиллиона граждан.

«Дабиба четвертый месяц подряд отказывается платить жалованье вооруженным силам, которые обеспечивали народ доходами и восстановили осуществляемую Национальной нефтяной корпорацией прокачку нефти», — заявил аль-Махджуб.

Группа видных деятелей, высокопоставленных лиц и шейхов племен района Нефтяного полумесяца пригрозили остановкой экспорта черного золота с востока страны, если жалованье служащим вооруженных сил и органов безопасности не выплатят. Главе ПНЕ и министру финансов Халиду аль-Мабруку дали срок до воскресенья, 9 января.

 

Политика

Депутаты ливийского парламента в понедельник, 3 января, заслушали доклад главы Высшей избирательной комиссии (ВИК) Имада ас-Саиха о провале президентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года. Избиркому и Комитету по разработке дорожной карты поручено определить новую дату всеобщего голосования.

Постоянный представитель Ливии при ООН Тахир Сунни в пятницу, 7 января, побеседовал с генсеком Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили проблемы, которые помешали провести президентские выборы, запланированные на 24 декабря, а также поддержку, которую могут оказать международная организация и ее структуры для подготовки к плебисциту. Дипломат подчеркнул, что мирный процесс в стране должен проходить без иностранного вмешательства.

Высший совет амазигов Ливии и Общественный совет племен туарегов на следующий день предложили инициативу по урегулированию политического кризиса. Документ предусматривает создание комитета, состоящего из кандидатов в президенты, формирование нового правительства и объединение государственных ведомств.

Члены Комитета по разработке дорожной карты, сформированного Палатой представителей, 4 января встретились с председателем Президентского совета Мухаммадом аль-Манфи и его заместителями, Абдаллой аль-Лафи и Мусой аль-Куни. Участники переговоров согласовали механизм достижения национального примирения и пути урегулирования кризиса.

В тот же день объединение «Национальные силы за перемены» на встрече со спецсоветником генсека ООН Стефани Уильямс призвало к реализации избирательного процесса в североафриканской стране. Политики высказались за последовательное проведение выборов, начиная с парламентских.

Начальник генштаба вооруженных сил на западе страны Мухаммад аль-Хаддад и исполняющий обязанности главнокомандующего ЛНА генерал-полковник Абд ар-Разеком ан-Назури встретились 8 января в городе Сирт. Переговоры прошли в присутствии членов Совместного военного комитета «5+5» и высокопоставленных офицеров. Обсуждалось объединение военного ведомства, вывод наемников и иностранных боевиков, а также решение финансовых вопросов.

Исполняющий обязанности спикера Палаты представителей Фавзи ан-Нувайри распорядился сформировать комитет по отслеживанию деятельности подконтрольных парламенту суверенных институтов. Новый орган займется оценкой работы таких ведомств, как Центральный банк, Аудиторское бюро, Департамент административного контроля и Управление по борьбе с коррупцией.

 

Экономика

Члены ОПЕК во вторник, 4 января, продлили освобождение Ливии от согласованных сокращений нефтедобычи. Североафриканской стране разрешили продолжить увеличение темпов производства.

День спустя Центральный банк обнародовал информацию о доходах и расходах государства за 2021 год. Согласно заявлению, основной частью поступлений в казну (98%) стали деньги, полученные от продажи нефти — 103,4 млрд динар (22,9 млрд долларов).

Национальная нефтяная корпорация (ННК) объявила, что 5 января специалисты Waha Oil Company завершили техническое обслуживание трубопровода, который доставлял природный ресурс с месторождений в морской порт Сидра. Работы способствовали увеличению производства на 200 тысяч баррелей в сутки, что привело к возвращению общей добычи в стране на уровень в один млн баррелей.

Глава ННК Мустафа Саналла во время съезда директоров Brega Petroleum Marketing Company заявил о намерении создать склад для хранения топлива и баллонов с бытовым газом в Хомсе и плавучего порта в Тобруке. Соответствующие экологические исследования уже подготовлены.

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