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Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Киев сесть за стол переговоров по безопасности

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Политика
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Киев сесть за стол переговоров по безопасности
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Брюссель, 9 января. Любая дискуссия по украинской тематике в рамках диалога с РФ требует присутствия Киева за столом переговоров. Об этом в своем блоге написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его мнению, европейская безопасность находится в зависимости от стабильности на Украине. Поэтому Киев должен принимать участие в обсуждении соответствующих вопросов между Брюсселем и Москвой, подчеркнул Боррель.

«В Европе не может быть безопасности без безопасности на Украине… И, конечно, любая дискуссия по Украине (с РФ в рамках обсуждения безопасности – ред.) требует присутствия Украины за столом переговоров», — пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что Боррель провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Украине и российские предложения о гарантиях безопасности.

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украина россия боррель
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