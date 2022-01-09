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Утиные ножки в апельсиновом соусе: почему в новогодние праздники Анна Дзюба становится «королевой кухни»
Шоу-бизнес
Утиные ножки в апельсиновом соусе: почему в новогодние праздники Анна Дзюба становится «королевой кухни»
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

В компании мамы, супруга и самых близких друзей проводит новогодние каникулы одна из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса, экс-вокалистка группы Artik&Asti Анна Дзюба. Впечатлениями от отдыха она поделилась в интервью ФАН.

«В этом году я считаю, что мне повезло, и я смогла провести праздник со своими близкими, и это для меня бесценно. И это такая редкость на самом деле для артиста. И особенно для артистки, у которой было много гастролей», — отметила певица, чей голос покорил миллионы слушателей по всей России.

«Утиные ножки в апельсиновом соусе»: почему в новогодние праздники Анна Дзюба становится "королевой кухни"
wikipedia.org / Okras / CC BY-SA 4.0

Артистка отметила, что, как и все нормальные люди, любит диванный отдых и массажные процедуры. Однако лучше всего ее восстанавливает, освобождая мозг от негативных мыслей, готовка еды.

«Я очень сильно люблю готовить. Это меня очень отвлекает, и это мой особый вид медитации. Я готовлю и никого не подпускаю к себе на кухню, и делаю сразу несколько блюд одновременно. Пеку торты, пироги и тут же делаю всякие салаты, варю борщи, и меня сразу отпускает от всех моих проблем или штучек в голове, которые меня беспокоят», — рассказала звезда шоу-бизнеса.

Вот и в новогоднюю ночь автором большинства блюд на праздничном столе в новом московском доме была именно Анна.

«На столе у нас все по классике — это студень, оливье, сельдь под шубой и обязательно готовим мимозу. Ну, и запекаем, что-то такое вкусненькое, новогоднее. В этом году я запекала утиные ножки в апельсиновом соусе. У нас сейчас строится дом, точнее, он в стадии ремонта. Но я успела подготовить первый этаж — всеми силами своими старалась. И нам-таки удалось отметить Новый год в новом месте — это символ нового начала. И ремонт теперь продолжается, все опять упаковали и спрятали в пленку. А сами уехали пока в свой старый дом», — поделилась экс-вокалистка группы Artik&Asti.

«Утиные ножки в апельсиновом соусе»: почему в новогодние праздники Анна Дзюба становится "королевой кухни"
Prt Scr youtube.com / Super

Понедельник 10 января не станет первым рабочим днем для Анны Дзюбы. Активные дни у певицы начнутся в середине месяца.

«К деятельности я приступлю не как все люди. Но с января мы тоже активно начинаем приступать к работе. Тем более, что ввиду моих последних изменений — ухода из группы — немножечко я дала себе отдохнуть, но вот с нового года я снова в строю. И очень скоро вас всех порадую», — заверила Анна Дзюба.

Утиные ножки в апельсиновом соусе: почему в новогодние праздники Анна Дзюба становится «королевой кухни»
pixabay.com / Alina_Z

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