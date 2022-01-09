Мария Захарова назвала Минские соглашения живительной таблеткой для Украины

Москва, 9 января. Официальному Киеву стоит задаться вопросом, как он будет существовать дальше, если не обращает внимания на «живительную таблетку» в виде минских договоренностей. С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Минские соглашения были подписаны в 2015 году, однако они до сих пор не выполнены из-за отказа Украины реализовывать политическую часть. Россия неоднократно обращала внимание на безальтернативность документов. Захарова назвала договоренности «живительной таблеткой» и осудила поведение соседней страны в эфире канала «Россия-1».

«Пусть они думают, а что их ждет, если они не будут выполнять их "план жизни". Знаете, есть живая вода. Она перед ними, и это минские договоренности. Пусть они задают себе вопрос, как они будут выживать в собственной стране, как дальше и какими обещаниями они будут кормить свое население, если стоящая перед ними настоящая живительная таблетка игнорируется», — сказала дипломат.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказал мнение, что Киев поступил некомпетентно при заключении Минских соглашений. При подписании документов Украина пошла на компромисс, однако потом оказалось, что она сделала это по незнанию.