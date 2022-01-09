Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 18:22
18:22
Армия
РВСН запланировали более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2022 году
18:21
Экономика
Президент Сербии Вучич сообщил о рекордном притоке иностранных инвестиций в страну
18:20
Видео
Фонтан воды 20 секунд омывал туриста на горнолыжном подъемнике
18:17
Происшествия
«Газель» врезалась в сугроб на Народной улице в Петербурге и собрала пробку
18:15
Весь мир
ВС США построили нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Хасака
18:14
Происшествия
Пожарные потушили горевшие на Калужской улице в Сочи дома
18:14
Политика
Госсекретарь США Блинкен назвал одной из целей Путина восстановление Советского Союза
18:08
Происшествия
Количество погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до восьми
18:07
Армия
Блинкен: восстановление ДРСМД может быть достигнуто на переговорах в Женеве
18:07
Общество
Трамваи прекратят движение по улице Коллонтай в Петербурге из-за ремонта путей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мария Захарова назвала Минские соглашения живительной таблеткой для Украины

Политика
Мария Захарова назвала Минские соглашения живительной таблеткой для Украины
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 9 января. Официальному Киеву стоит задаться вопросом, как он будет существовать дальше, если не обращает внимания на «живительную таблетку» в виде минских договоренностей. С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Минские соглашения были подписаны в 2015 году, однако они до сих пор не выполнены из-за отказа Украины реализовывать политическую часть. Россия неоднократно обращала внимание на безальтернативность документов. Захарова назвала договоренности «живительной таблеткой» и осудила поведение соседней страны в эфире канала «Россия-1».

«Пусть они думают, а что их ждет, если они не будут выполнять их "план жизни". Знаете, есть живая вода. Она перед ними, и это минские договоренности. Пусть они задают себе вопрос, как они будут выживать в собственной стране, как дальше и какими обещаниями они будут кормить свое население, если стоящая перед ними настоящая живительная таблетка игнорируется», — сказала дипломат.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказал мнение, что Киев поступил некомпетентно при заключении Минских соглашений. При подписании документов Украина пошла на компромисс, однако потом оказалось, что она сделала это по незнанию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Мария Захарова назвала Минские соглашения живительной таблеткой для Украины
украина минские соглашения захарова
Комментировать