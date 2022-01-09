Власти Греции выделили субсидии для поддержки домохозяйств из-за роста цен на энергию

Афины, 9 января. Субсидии на оплату электроэнергии для домохозяйств Греции достигнут 42 евро за 300 киловатт-час, а для потребителей газа — 40 евро за 1 мегаватт-час, заявил министр окружающей среды и энергетики страны Костас Скрекас.

Поддержку со стороны властей Греции получат не только обычные потребители, но и предприниматели. Субсидия составит 65 евро за 1 мегаватт-час независимо от напряжения сети. В общей сложности в январе 2022 года планируется потратить 157 млн евро для домохозяйств и 133 млн евро для предприятий.

Суммарные меры поддержки по газу и электроэнергии за первый месяц года составят порядка 395 млн евро. Деньги на реализацию выделили из Фонда энергетического преобразования. Вероятно, уже с февраля бизнес сможет получить субсидию с учетом степени зависимости предприятия от энергетических цен на рынке Европы.

Российская компания «Газпром» ранее договорилась по ценам на газ для потребителей в Греции. Формулу, по которой определится стоимость долгосрочного контракта, будет скорректирована.