Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 18:22
18:22
Армия
РВСН запланировали более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2022 году
18:21
Экономика
Президент Сербии Вучич сообщил о рекордном притоке иностранных инвестиций в страну
18:20
Видео
Фонтан воды 20 секунд омывал туриста на горнолыжном подъемнике
18:17
Происшествия
«Газель» врезалась в сугроб на Народной улице в Петербурге и собрала пробку
18:15
Весь мир
ВС США построили нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Хасака
18:14
Происшествия
Пожарные потушили горевшие на Калужской улице в Сочи дома
18:14
Политика
Госсекретарь США Блинкен назвал одной из целей Путина восстановление Советского Союза
18:08
Происшествия
Количество погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до восьми
18:07
Армия
Блинкен: восстановление ДРСМД может быть достигнуто на переговорах в Женеве
18:07
Общество
Трамваи прекратят движение по улице Коллонтай в Петербурге из-за ремонта путей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти Греции выделили субсидии для поддержки домохозяйств из-за роста цен на энергию

Экономика
Власти Греции выделили субсидии для поддержки домохозяйств из-за роста цен на энергию
ФБА «Экономика сегодня»

Афины, 9 января. Субсидии на оплату электроэнергии для домохозяйств Греции достигнут 42 евро за 300 киловатт-час, а для потребителей газа — 40 евро за 1 мегаватт-час, заявил министр окружающей среды и энергетики страны Костас Скрекас.

Поддержку со стороны властей Греции получат не только обычные потребители, но и предприниматели. Субсидия составит 65 евро за 1 мегаватт-час независимо от напряжения сети. В общей сложности в январе 2022 года планируется потратить 157 млн евро для домохозяйств и 133 млн евро для предприятий.

Суммарные меры поддержки по газу и электроэнергии за первый месяц года составят порядка 395 млн евро. Деньги на реализацию выделили из Фонда энергетического преобразования. Вероятно, уже с февраля бизнес сможет получить субсидию с учетом степени зависимости предприятия от энергетических цен на рынке Европы.

Российская компания «Газпром» ранее договорилась по ценам на газ для потребителей в Греции. Формулу, по которой определится стоимость долгосрочного контракта, будет скорректирована.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Власти Греции выделили субсидии для поддержки домохозяйств из-за роста цен на энергию
греция субсидии электроэнергия природный газ
Комментировать