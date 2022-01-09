Старший пасынок Анастасии Макеевой поделился планами на будущее в России

Москва, 9 января. Актриса Анастасия Макеева с весны делит дом с 17-летним Андреем, сыном своего супруга Романа Малькова. Пасынок кинозвезды заявил, что планирует начать зарабатывать самостоятельно.

Избранник Макеевой воссоединился со старшим сыном после переезда в столицу России. Наследник бизнесмена выбрал жизнь с отцом и его новой женой и уже начал учебу в колледже. Мальков-младший рассказал, как проводит каникулы дома, и поделился в Instagram планами на этот год в России.

«Вечерами и ночами я читаю всякие курсы, изучаю сферу продаж, потому что у меня есть цель зарабатывать в этом году», — поделился Мальков.

Prt Scr instagram.com / @m_a_l_k_o_v

По словам Макеевой, ее пасынок учится на проектировщика. Молодой человек не общается с матерью Светланой Мальковой после переезда к отцу. Он признался подписчикам, что не поддерживает с ней связь. Она осталась в Словении с детьми от бизнесмена, которых воспитывает самостоятельно.

Макеева также нашла способ для дополнительного заработка в перерыве между участием в спектаклях. Актриса начала проводить психологические консультации, которые обходятся клиентам в 60 тысяч рублей.