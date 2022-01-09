Аналитики SuperJob выяснили, что каждый пятый россиянин недоволен новогодними подарками

Москва, 9 января. Каждого пятого россиянина разочаровали подарки, полученные на Новый год, сообщили аналитики портала SuperJob.

Согласно исследованию специалистов, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, порядка 19% россиян разочарованы в новогодних подарках. Также стало известно, что каждый третий хотел бы вернуть подарок в магазин.

Почти половина (48%) однозначно рады сюрпризу. Еще 33% заявили, что скорее довольны, а 82% респондентов отметили, что они остались рады подарку, полученному в новогоднюю ночь.

С большим удовольствием россияне принимали смартфоны и деньги в конверте. Женщины чаще радовались украшениями, мужчины — технике и электронике, пресс-служба SuperJob.

Сувениры и статуэтки возглавили рейтинг самых бесполезных новогодних подарков. На втором месте кухонная утварь и столовые приборы.