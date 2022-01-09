NYT объяснила рекордные продажи электрокаров Tesla при дефиците микрочипов

Вашингтон, 9 января. Экономический обозреватель The New York Times Джек Юинг рассказал, как производителю электромобилей Tesla удалось увеличить продажи, пока General Motors и Ford Motor вынужденно снижали объемы из-за дефицита микрочипов.

Нехватка электронных компонентов затронула весь автомобильный рынок. Поставки новых автомобилей снизились, цены увеличились. Однако предприятию Илона Маска удалось адаптироваться к новым условиям. В отличие от крупных американских автоконцернов, Tesla обзавелась независимым источником поставок.

Кроме того, когда компания не смогла получить новые чипы, инженеры взяли те, что оказались доступны на рынке, переписали их под собственное программное обеспечение и запустили в работу. Другие производители не могли пойти по этому же пути, поскольку львиную долю своего ПО и вычислительной техники получают от внешних поставщиков.

Компания Tesla ранее удалила со своего официального сайта информацию о дате выхода электрического пикапа Cybertruck. Массовый выпуск электрокаров должен был начаться в конце 2021 года. Впервые информация о машине появилась в Сети в 2019 году. Сроки выпуска неоднократно переносились из-за неполадок, выявленных в ходе испытаний.