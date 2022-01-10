Русский язык — один из самых сложных для изучения, по крайней мере, так говорят иностранцы. Тем больше восторга мы испытываем, когда узнаем, что изъясняться на богатом и могучем может кто-нибудь из зарубежных звезд. Поговорить на одном языке с кумиром — это ли не мечта многих поклонников? В сегодняшней подборке ФАН — западные знаменитости, которым в России не нужны услуги переводчика.

Наталия Орейро

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Уроженка Уругвая и любимица многих, Наталия Орейро и сама с особым трепетом относится к России. Здесь ее всегда тепло принимают, поэтому актриса и певица часто бывает в стране, а также изучает русский язык. Сейчас она неплохо на нем изъясняется, и эти навыки ей точно пригодятся: под конец прошлого года латиноамериканка получила российское гражданство.

Кейт Бекинсейл

Global Look Press / Faye Sadou/AdMedia

Английская роза и звезда боевиков Кейт Бекинсейл окончила Оксфорд, где изучала французский, немецкий и русский языки. Последний, по признанию, был ей нужен, чтобы читать любимых классиков в оригинале. Не знаем, легко ли ей даются тексты Достоевского или Ахматовой, но на телешоу Ивана Урганта приезжая знаменитость говорила довольно чисто на русском языке.

Милла Йовович

Global Look Press / Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Голливудская актриса родилась в советском Киеве в семье русской матери и отца-серба. С пятилетнего возраста она живет далеко от России, однако прекрасно владеет языком и даже учит ему своих детей. Милла не раз признавалась в любви к традиционной русской кухне и русскому юмору, а в 2010 году даже сыграла в искрометной комедии «Выкрутасы» вместе с Ургантом и Константином Хабенским.

Мила Кунис

Еще одна уроженка Украины Мила Кунис переехала вместе с родителями в США, когда ей было семь. Писать по-русски она так и не научилась, однако прекрасно говорит и понимает на нем благодаря родителям, дедушке и бабушке. Рекламируя фильмы в России, актриса старается общаться с журналистами на русском, чем иногда удивляет своих коллег — они-то не понимают ни слова. Говорят, даже супруг звезды Эштон Кутчер начал изучать русский язык, чтобы свободно общаться с родней актрисы.

Рэйф Файнс

Британский актер является большим поклонником русской литературы и кино, поэтому неудивительно, что в 2014 году он решил сняться в фильме Веры Глаголевой «Две женщины» по мотивам пьесы Тургенева «Месяц в деревне». Этот опыт был для него крайне сложным, однако результат вышел впечатляющим. Пару раз, будучи в Москве и в Петербурге, он произносил торжественные речи на русском, причем делал это практически без ошибок.

Элай Рот

Global Look Press / Hubert Boesl/dpa

Американский актер и продюсер родился и рос в Бостоне, а изучить русский язык решил в школе. Зачем и почему, он не знает сам, ведь с частыми визитами в Россию кинематографист замечен не был. Однако у знаменитости есть родственники в нашей стране, а в 2010 году он даже продвигал свой фильм «Последнее изгнание дьявола» на русском языке, записав к нему проморолик.