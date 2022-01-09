Захарова порекомендовала ОДКБ создать информационный Telegram-канал

Москва, 9 января. Секретариату Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует завести собственный Telegram-канал для оповещения общественности о деятельности организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, такой шаг был бы очень кстати на фоне последних событий в Казахстане.

«Сейчас был актуален настоящий боевой Telegram-канал секретариата ОДКБ. Чтобы не мы репостили эти сообщения, а они сами могли», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что решение о вводе миротворческого контингента сил ОДКБ в Казахстан является абсолютно законным. Соответствующий запрос был сделан легитимным президентом республики, резюмировала она.