Бойцы ВСУ возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР

Донецк, 9 января. Подразделения ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР после четырех дней тишины, сообщили в республике.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что с 5 января не фиксировались нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных. Однако уже 9 января оборонное ведомство республики сообщило об обстреле села Новая Таврия бойцами ВСУ из гранатометов.

«После 3:00 зафиксирован обстрел», — сказал представитель ДНР.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ стягивают запрещенное вооружение к линии фронта в Донбассе. По имеющимся данным, Киев разместил тяжелую бронетехнику в жилом районе города Счастье.