Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 16:51
16:49
Общество
Лекарства из ядовитой белладонны улучшают пищеварение и помогают при гастрите и язве
16:48
Происшествия
Находившаяся в запое с 31 декабря петербурженка покусилась на дезодорант и попала в больницу
16:46
Шоу-бизнес
Старший пасынок Анастасии Макеевой поделился планами на будущее в России
16:43
Общество
Аналитики SuperJob выяснили, что каждый пятый россиянин недоволен новогодними подарками
16:42
Экономика
NYT объяснила рекордные продажи электрокаров Tesla при дефиците микрочипов
16:40
Происшествия
ДТП в Подмосковье унесло жизни двух человек
16:39
Весь мир
Ливийские военные обсудили в Сирте объединение армии и вывод наемников
16:37
Политика
Захарова порекомендовала ОДКБ создать информационный Telegram-канал
16:36
Армия
Бойцы ВСУ возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР
16:33
Общество
Ремонт автомобилей подорожает в России на 17-20%
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ливийские военные обсудили в Сирте объединение армии и вывод наемников

Весь мир
Ливийские военные обсудили в Сирте объединение армии и вывод наемников
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Сирт, 9 января. Начальник генерального штаба вооруженных сил в западном регионе генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад и исполняющий обязанности главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-полковник Абд ар-Разек ан-Назури обсудили объединение военного ведомства и вывод наемников.

По сообщению Отдела информации ЛНА, встреча состоялась накануне в гостинице Al Mahary города Сирт. Переговоры прошли в присутствии членов Совместного военного комитета «5+5», высокопоставленных офицеров и руководителей армейских управлений.

Стороны рассмотрели пути интеграции оборонного ведомства и механизмы эвакуации наемников и иностранных боевиков. Они также затронули решение финансовых вопросов, которые связаны с выплатой жалования солдатам и офицерам.

Прошедшая встреча военачальников в Сирте стала второй. Аль-Хаддад и Аль-Назури впервые пообщались 11 декабря. Тогда они обсудили возможность объединения вооруженных сил страны. Переговоры приветствовало международное сообщество, в том числе Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ).

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ливийские военные обсудили в Сирте объединение армии и вывод наемников
ливия
Комментировать