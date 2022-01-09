Ливийские военные обсудили в Сирте объединение армии и вывод наемников

Сирт, 9 января. Начальник генерального штаба вооруженных сил в западном регионе генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад и исполняющий обязанности главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-полковник Абд ар-Разек ан-Назури обсудили объединение военного ведомства и вывод наемников.

По сообщению Отдела информации ЛНА, встреча состоялась накануне в гостинице Al Mahary города Сирт. Переговоры прошли в присутствии членов Совместного военного комитета «5+5», высокопоставленных офицеров и руководителей армейских управлений.

Стороны рассмотрели пути интеграции оборонного ведомства и механизмы эвакуации наемников и иностранных боевиков. Они также затронули решение финансовых вопросов, которые связаны с выплатой жалования солдатам и офицерам.

Прошедшая встреча военачальников в Сирте стала второй. Аль-Хаддад и Аль-Назури впервые пообщались 11 декабря. Тогда они обсудили возможность объединения вооруженных сил страны. Переговоры приветствовало международное сообщество, в том числе Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ).