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Ремонт автомобилей подорожает в России на 17-20%

  /   Обновлено: 09 января 2022 16:33
Общество
Ремонт автомобилей подорожает в России на 17-20%
pixabay.com

Москва, 9 января. Затраты автовладельцев на ремонт машин в новом году увеличатся на 17-20%, заявил директор сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев.

В 2021 году отрасль столкнулась с дефицитом производства, материалов и компонентов, необходимых для ремонтных работ. Эта проблема стала актуальной не только для России, но и для всего мира, подчеркнул специалист, а ее последствия перетекут и в 2022 год.

Автосервисы будут вынуждены поднять цены на услуги, чтобы сохранить уровень рентабельности своего бизнеса и повысить зарплаты сотрудникам. Сам автомобильный ремонт также увеличится в цене.

«В итоге эти два фактора говорят нам об увеличении стоимости обслуживания автомобилей в 2022 году до 17-20%», — резюмировал Соловьев.

Автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар ранее заявил, что эксплуатация автомобиля на фоне удорожания запчастей и топлива становится нерентабельной. Чтобы снизить траты на обслуживание транспорта, нужно использовать правильные режимы движения. В частности, избегать резких маневров.

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