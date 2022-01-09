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Крымский общественник Чегринец предложил позвать Казахстан в союз России и Белоруссии

Политика
Крымский общественник Чегринец предложил позвать Казахстан в союз России и Белоруссии
vk.com  /  Роман Чегринец

Симферополь, 9 января. Казахстан на фоне сложившейся ситуации в республике мог бы войти в состав Союзного государства наряду с Россией и Белоруссией, рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Соответствующим заявлением он поделился в беседе с РИА Новости. Таким образом он прокомментировал возможную перспективу присоединения Казахстана к союзу Российской Федерации и Белоруссии.

«По-моему, уже абсолютно всем на постсоветском пространстве понятно, что без поддержки России самостоятельно ни одно государство выстоять не сможет, поэтому надо объединяться», — подчеркнул Чегринец.

Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал, что беспорядки в Казахстане начались на фоне недобросовестной работы некоторых сотрудников комитета нацбезопасности. Уточняется, что экс-председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов подозревается в государственной измене.

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Казахстан белоруссия крым Чегринец
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