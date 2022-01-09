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Лидер Киргизии Жапаров допустил участие граждан в массовых акциях в Казахстане

Политика
Лидер Киргизии Жапаров допустил участие граждан в массовых акциях в Казахстане
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Бишкек, 9 января. Граждане Киргизии могли принять участие в массовых акциях в Казахстане, рассказал глава государства Садыр Жапаров.

Соответствующим заявлением президент поделился на своей странице в соцсети Facebook.

«В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях», — подчеркнул Жапаров.

Ранее политолог Алексей Мухин заявил, что казахстанские власти взяли под контроль ситуацию в республике, и сейчас будет проходить планомерное и систематическое уничтожение террористов. Эксперт также исключил негативный сценарий развития ситуации в Казахстане, поскольку правительство страны оперативно начало восстанавливать конституционный порядок.

Беспорядки в Казахстане начались в первые дни текущего года — жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город Казахстана.

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Казахстан киргизия жапаров
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