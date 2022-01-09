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Режиссер Муравицкий заявил, что 60% репертуара Театра на Таганке составит классика

Общество
Режиссер Муравицкий заявил, что 60% репертуара Театра на Таганке составит классика
Prt Scr youtube.com  /  Territory Festival

Москва, 9 января. Репертуар Театра на Таганке на 60% составят спектакли по классическим произведениям, заявил главный режиссер Юрий Муравицкий.

В процентном соотношении репертуар будет строиться 60 на 40. Классика составит 60%, а 40% будут предоставлены для постановки современной драматургии, уточнил Муравицкий, слова которого передает ТАСС.

«Мне кажется, что это вполне адекватно», — добавил режиссер.

Муравицкий был назначен на должность главного режиссера Театра на Таганке 29 декабря 2021 года. Режиссер за время своей творческой деятельности был награжден премией «Золотая маска», а также Total Theatre Award в номинации инновационных проектов и Herald Angel Award.

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театр муравицкий таганка
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