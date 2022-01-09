Нацбанк Казахстана объявил о временной приостановке работы обменных пунктов

Нур-Султан, 9 января. Работа обменных пунктов в Казахстане временно приостанавливается в целях безопасности, передает пресс-служба Нацбанка республики.

Восстановление банковской системы будет осуществляться поэтапно. Казахский регулятор будет исходить из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов как для населения, так и для бизнеса.

«10 января 2022 года в штатном режиме будут запущены платежные системы РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка" для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат на счета граждан. Это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны», — говорится в сообщении.

Массовые беспорядки начались в стране после повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Протестная волна прокатилась по Мангистауской области, а затем накрыла Алма-Аты и другие города. В результате мародеры, участвовавшие в погромах, разграбили отделения банков, магазины и другие торговые точки.

По данным Национальной палаты предпринимателей Казахстана, сумма ущерба составляет около 212 млн долларов. Наибольший ущерб нанесен представителям бизнеса в Алма-Аты, где происходили самые ожесточенные стычки погромщиков с сотрудниками правоохранительных органов.