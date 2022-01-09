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Шойгу рассказал о личных делах ликвидированных в Сирии террористов

Армия
Шойгу рассказал о личных делах ликвидированных в Сирии террористов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 января. Фотографии нескольких сотен уничтоженных в Сирии международных террористов имеются в распоряжении Министерства обороны России. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

В интервью для программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» глава Минобороны РФ рассказал, что альбом с личными делами боевиков ему приносят раз в квартал или полгода.

«В этом альбоме я вижу фотографии террористов, их имена, откуда они, которые уничтожены в Сирии. Вот этот человек — проехал полпланеты, участвовал в 10-20 террористических атаках, вот этот — уничтожал памятники культуры, вот этот — разорял дома, этот — насиловал женщин, этот — брал в заложники», — сообщил Шойгу.

Ранее сообщалось, что министр обороны России заявил об открытости военного ведомства перед зарубежными СМИ. По его словам, это необходимо, чтобы освещение тех или иных событий было гарантированно достоверным.

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