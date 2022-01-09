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Футболист Тарасов показал свое новое спальное место после ссоры с женой

  /   Обновлено: 09 января 2022 16:19
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов показал свое новое спальное место после ссоры с женой
Prt Scr youtube.com  /  oSporte TV

Москва, 9 января. Бывший игрок сборной России и футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов поделился видео, в котором признался, что после ссоры с женой вынужден спать на полу возле камина.

Тарасов после развода с певицей Ольгой Бузовой начал отношения с моделью Анастасией Костенко. Видимо, в семье иногда происходят и скандалы. Недавно футболист признался, что вынужден ночевать на полу. Об этом Тарасов рассказал в Stories своего аккаунта в соцсети Instagram.

«Когда поругались с женой и ты считаешь, что выиграл спор», — в шуточной форме написал Тарасов.

Футболист Тарасов показал свое новое спальное место после ссоры с женой
Prt Scr instagram.com / @tarasov23

На видео можно заметить, что отец четверых детей переместился спать на пол около камина, взяв с собой подушку и теплое одеяло. Поклонники спортсмена и его новой супруги не на шутку обеспокоились юмористическим сообщением Тарасова о ссоре. Слухи о проблемах в отношениях подогревает и сама модель, которая уже длительное время не публиковала совместных фотографий с футболистом.

Ранее Тарасов успокоил фанатов отсутствием у него COVID-19. Спортсмен ранее жаловался на двухдневное недомогание и даже был вынужден лечь в больницу.

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костенко тарасов футболист
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