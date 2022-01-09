Израиль начал закупать алюминий у Бахрейна

Манама, 9 января. Израиль начал импортировать алюминий из Бахрейна, сообщила в воскресенье газета Al Ayam со ссылкой на интервью посла еврейского государства в арабском королевстве Эйтана Наеха.

Дипломат не уточнил количество или стоимость импорта данного металла.

Компания Aluminium Bahrain является крупнейшим в мире алюминиевым заводом за пределами Китая. Свою коммерческую деятельность предприятие начало еще в 1971 году. В настоящее время годовая производственная мощность промышленного объекта превышает 1,5 млн тонн в год.

Israel begins buying aluminium from Bahrain, says envoy in interview https://t.co/3UIAXJafiv — News of Emirates (@newsofemiratess) January 9, 2022

Наех также добавил, что израильская авиакомпания El Al должна в ближайшее время начать полеты в Манаму. При этом бахрейнский перевозчик Gulf Air еще в сентябре объявил о запуске прямых рейсов в Тель-Авив.

Посол еврейского государства отметил, что Тель-Авив и Манама также планируют подписать соглашение, которое позволит осуществлять перегрузку товаров, прибывающих морским путем в Бахрейн, на самолеты, направляющиеся в Израиль.

Эйтан Наех был назначен первым послом своей страны в арабском королевстве в 2021 году — через год после того, как два государства нормализовали отношения в рамках «Авраамского договора», получившего название в честь праотца евреев и арабов. Подписание документа состоялось 15 сентября 2020 года, одновременно с ратификацией израильско-эмиратского соглашения. Посредником в данном процессе выступил экс-президент США Дональд Трамп.

Федеральное агентство новостей /

Бахрейн стал четвертой после Египта, Иордании и ОАЭ страной, которая нормализовала отношения с еврейским государством. Затем к соответствующему процессу подключились Судан и Марокко.