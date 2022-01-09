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Нью-Йорк предоставит избирательные права нелегалам

Весь мир
Нью-Йорк предоставит избирательные права нелегалам
Global Look Press  /  Richard B. Levine / www.imago-images.de

Нью-Йорк, 9 января. Сотни тысяч неграждан получат возможность участвовать в выборах в Нью-Йорке. Соответствующий указ подписал мэр города Эрик Адамс.

Своим указом Адамс дал возможность более 800 тысячам неграждан и так называемых «мечтателей» — людей, которые прибыли в США в детском возрасте и к настоящему времени не смогли получить гражданство США, участвовать в избирательном процессе. Сообщается, что законодательство пока что касается только участия в муниципальных выборах.

Согласно официальным данным, в настоящее время в Нью-Йорке юридически зарегистрированные неграждане избирательного возраста составляют более 10% из 7 миллионов избирателей. Новый закон позволит негражданам, которые были законными постоянными жителями города не менее 30 дней, а также лицам, имеющим разрешение на работу в США, в том числе так называемым «мечтателям», участвовать в выборах мэра города, членов городского совета, президентов районов, контролера и общественного адвоката.

Избирательный совет должен до июля разработать план реализации законодательства, включая правила регистрации избирателей и положения, которые позволят создавать отдельные бюллетени для муниципального голосования, чтобы неграждане не могли участвовать в федеральных и выборах.

Противники нового закона намерены оспорить его в суде. По их мнению, городской совет не обладает необходимыми полномочиями для предоставления избирательного права и должен был обратиться к законодательному собранию штата. Если судья не приостановит действие закона, Нью-Йорк станет самым густонаселенным городом в Соединенных Штатах, предоставляющим право голоса негражданам.

В настоящее время более десятка общин по всей территории США уже разрешают негражданам голосовать на местных выборах, в том числе в 11 городах штата Мэриленд и двух городах в Вермонте.

Либерализация избирательного законодательства является одним из ключевых вопросов внутренней политики Демократической партии: команда президента Байдена в своей предвыборной программе обещала предоставить право голоса всем нелегальным мигрантам, находящимся на территории страны. Эрик Адамс заявил, что с нетерпением ждет закона, который привлечет еще миллионы людей к демократическому процессу.

«Я считаю, что жители Нью-Йорка должны иметь право голоса в своем правительстве, поэтому я поддерживал и буду продолжать поддерживать это важное законодательство», — сказал Адамс в заявлении, опубликованном в субботу вечером.

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pixabay.com /

Некоторые штаты, включая Алабаму, Аризону, Колорадо и Флориду, приняли правила, которые серьезно ограничивают принятие законов, предоставляющих право голоса нелегальным мигрантам, подобных тем, что приняты в Нью-Йорке.

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