Нью-Йорк предоставит избирательные права нелегалам

Нью-Йорк, 9 января. Сотни тысяч неграждан получат возможность участвовать в выборах в Нью-Йорке. Соответствующий указ подписал мэр города Эрик Адамс.

Своим указом Адамс дал возможность более 800 тысячам неграждан и так называемых «мечтателей» — людей, которые прибыли в США в детском возрасте и к настоящему времени не смогли получить гражданство США, участвовать в избирательном процессе. Сообщается, что законодательство пока что касается только участия в муниципальных выборах.

Согласно официальным данным, в настоящее время в Нью-Йорке юридически зарегистрированные неграждане избирательного возраста составляют более 10% из 7 миллионов избирателей. Новый закон позволит негражданам, которые были законными постоянными жителями города не менее 30 дней, а также лицам, имеющим разрешение на работу в США, в том числе так называемым «мечтателям», участвовать в выборах мэра города, членов городского совета, президентов районов, контролера и общественного адвоката.

Избирательный совет должен до июля разработать план реализации законодательства, включая правила регистрации избирателей и положения, которые позволят создавать отдельные бюллетени для муниципального голосования, чтобы неграждане не могли участвовать в федеральных и выборах.

Противники нового закона намерены оспорить его в суде. По их мнению, городской совет не обладает необходимыми полномочиями для предоставления избирательного права и должен был обратиться к законодательному собранию штата. Если судья не приостановит действие закона, Нью-Йорк станет самым густонаселенным городом в Соединенных Штатах, предоставляющим право голоса негражданам.

В настоящее время более десятка общин по всей территории США уже разрешают негражданам голосовать на местных выборах, в том числе в 11 городах штата Мэриленд и двух городах в Вермонте.

NYC mayor says he supports recently passed legislation allowing 800,000 noncitizens to vote https://t.co/OyLuDyeBJH via @Yahoo WTF, you support these Liberal ashle that want to make this country a Third World Cesspool & joke! Why? Do you really want non citizens voting? Say NO!