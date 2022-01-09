Жириновский предложил дать русским представительство в казахстанской власти

Москва, 9 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский счел необходимым передать русскому населению в Казахстане представительство в руководстве страны.

Недавно в стране начались погромы, которые переросли в акции протеста. Жириновский уверен, что корни проблемы лежат в советском прошлом, а казахи при советской власти «упирались, не хотели» жить в городах. Депутат Госдумы призвал дать русским представительство во власти и подчеркнул, что проблема якобы кроется в привлечении местного населения в органы управления.

«Сегодня в Алма-Ате ничего бы не случилось, если бы мы, русские, остались там. Это был самый русский город. Была бы более честная экономика, не было бы клановости и землячества», — высказал свое мнение Жириновский.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео, где обратился к жителям Казахстана. Он подчеркнул, что протестующие должны прекратить разрушать страну.