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Фрагмент битвы за Берлин появится в диораме «Перекресток» в музее Ставрополья

  /   Обновлено: 09 января 2022 16:17
Общество
Фрагмент битвы за Берлин появится в диораме «Перекресток» в музее Ставрополья
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Ставрополь, 9 января. Новоалександровский историко-краеведческий музей готовится представить диораму «Перекресток», посвященную битве за Берлин во время Великой Отечественной войны.

Автором диорамы выступил моделист Сергей Овчинников. Трудоемкий проект был закончен лишь спустя два года кропотливой работы. Он затронул один из эпизодов битвы за Берлин, презентация состоится в Новоалександровском краеведческом музее, говорится в сообщении управления по информационной политике правительства Ставропольского края.

Овчинников — постоянный автор музея. Несколько его проектов включены в регулярную экспозицию, однако неизвестно, пополнит ли «Перекресток» эту коллекцию.

Петербург также готовит насыщенную культурную программу для гостей города на зимних каникулах. Журналисты ФАН составили список мероприятий, которые стоит посетить в январе.

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великая отечественная война ставрополье диорама
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