Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 16:49
16:48
Происшествия
Находившаяся в запое с 31 декабря петербурженка покусилась на дезодорант и попала в больницу
16:46
Шоу-бизнес
Старший пасынок Анастасии Макеевой поделился планами на будущее в России
16:43
Общество
Аналитики SuperJob выяснили, что каждый пятый россиянин недоволен новогодними подарками
16:42
Экономика
NYT объяснила рекордные продажи электрокаров Tesla при дефиците микрочипов
16:40
Происшествия
ДТП в Подмосковье унесло жизни двух человек
16:39
Весь мир
Ливийские военные обсудили в Сирте объединение армии и вывод наемников
16:37
Политика
Захарова порекомендовала ОДКБ создать информационный Telegram-канал
16:36
Армия
Бойцы ВСУ возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР
16:33
Общество
Ремонт автомобилей подорожает в России на 17-20%
16:32
Происшествия
Прикрытого одеялом мертвеца обнаружили в комнате-холодильнике в Раменском
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нефть подорожала на фоне перебоев поставок в Ливии

Весь мир
Нефть подорожала на фоне перебоев поставок в Ливии
pixabay.com  / 

Триполи, 9 января. Цены на нефть выросли на 2% в связи с увеличением спроса и перебоями поставок в Ливии, передает Libya Review. Так, фьючерсы на Brent увеличились на 1,19 цента, или на 1,5%, до 81,99 доллара за баррель, достигнув максимума с конца ноября, а черное золото марки West Texas Intermediate (WTI) подорожало на 2,1%, до 79,46.

По данным Национальной нефтяной корпорации (ННК), добыча в Ливии снизилась с прошлогодних 1,3 млн до 729 тысяч баррелей после принятого неделю назад решения закрыть на техническое обслуживание магистральный трубопровод, соединяющий месторождения восточный Самах и Ад-Дахра с крупнейшим экспортным портом Ас-Сидра.

При этом Центральный банк уточнил, что в 2021 году страна получила от продажи 103,4 миллиарда динаров (22,52 млрд долларов), что составило 98% от общего дохода нации. ЦБ добавил, что в прошлом году систему расходов основали на законе 1/12, означающем единые траты для всех секторов, но с учетом влияния корректировки обменного курса на статьи расходов, соответствующих постановлению правительства.

Ранее ННК объявила о сокращении добычи нефти на 200 тысяч баррелей в сутки по причине необходимого ремонта магистрального трубопровода. Корпорация предупреждала о потенциальном значительном снижении производства и, соответственно, прибыли.

Однако прежде ливийские власти заявляли о намерении поднять уровень добычи до двух миллионов баррелей в сутки. ПО их словам, национальная программа подразумевала увеличение до четырех миллионов к 2025 году.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Нефть подорожала на фоне перебоев поставок в Ливии
ливия
Комментировать