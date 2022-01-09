Нефть подорожала на фоне перебоев поставок в Ливии

Триполи, 9 января. Цены на нефть выросли на 2% в связи с увеличением спроса и перебоями поставок в Ливии, передает Libya Review. Так, фьючерсы на Brent увеличились на 1,19 цента, или на 1,5%, до 81,99 доллара за баррель, достигнув максимума с конца ноября, а черное золото марки West Texas Intermediate (WTI) подорожало на 2,1%, до 79,46.

По данным Национальной нефтяной корпорации (ННК), добыча в Ливии снизилась с прошлогодних 1,3 млн до 729 тысяч баррелей после принятого неделю назад решения закрыть на техническое обслуживание магистральный трубопровод, соединяющий месторождения восточный Самах и Ад-Дахра с крупнейшим экспортным портом Ас-Сидра.

استكمال أعمال الصيانة لخط نقل الخام الرئيسي بشركة الواحة للنفطhttps://t.co/rtJo2tbNeUhttps://t.co/gD8B3VX9OA pic.twitter.com/0S8VXjUtRx — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) January 6, 2022

При этом Центральный банк уточнил, что в 2021 году страна получила от продажи 103,4 миллиарда динаров (22,52 млрд долларов), что составило 98% от общего дохода нации. ЦБ добавил, что в прошлом году систему расходов основали на законе 1/12, означающем единые траты для всех секторов, но с учетом влияния корректировки обменного курса на статьи расходов, соответствующих постановлению правительства.

Ранее ННК объявила о сокращении добычи нефти на 200 тысяч баррелей в сутки по причине необходимого ремонта магистрального трубопровода. Корпорация предупреждала о потенциальном значительном снижении производства и, соответственно, прибыли.

Однако прежде ливийские власти заявляли о намерении поднять уровень добычи до двух миллионов баррелей в сутки. ПО их словам, национальная программа подразумевала увеличение до четырех миллионов к 2025 году.