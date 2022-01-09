Ученые продемонстрировали симуляцию смерти звезды и рождения сверхновой

Научные сотрудники Северо-Западного университета и Университета Беркли в США представили общественности взрыв красного гиганта. Это стало историческим событием в мире астрономии.

Ученые впервые стали свидетелями смерти звезды. Для этого за небесным телом наблюдали более 130 дней. На кадрах видно, как сверхгигант начинает буквально разрываться изнутри.

Далее происходит яркая вспышка, после чего светило превращается в сверхновую. Это коллапсирующее ядро, которое остается после взрыва звезды. Сам факт наблюдения за таким объектом — уже редкость. Сейчас американские специалисты смогли запечатлеть весь процесс в режиме реального времени.

«Это свидетельствует о том, что, по меньшей мере, ряд таких звезд претерпевает существенные изменения в своей внутренней структуре, что впоследствии ведет к выбросу газа за мгновение до взрыва», — подвели итог исследования ученые.

Старший автор научной работы Раффаэлла Маргутти назвал случившееся «наблюдением за бомбой замедленного действия».