Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 18:21
18:20
Видео
Фонтан воды 20 секунд омывал туриста на горнолыжном подъемнике
18:17
Происшествия
«Газель» врезалась в сугроб на Народной улице в Петербурге и собрала пробку
18:15
Весь мир
ВС США построили нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Хасака
18:14
Происшествия
Пожарные потушили горевшие на Калужской улице в Сочи дома
18:14
Политика
Госсекретарь США Блинкен назвал одной из целей Путина восстановление Советского Союза
18:08
Происшествия
Количество погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до восьми
18:07
Армия
Блинкен: восстановление ДРСМД может быть достигнуто на переговорах в Женеве
18:07
Общество
Трамваи прекратят движение по улице Коллонтай в Петербурге из-за ремонта путей
18:06
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с погибшим ребенком в Мытищах
18:01
Политика
Политолог Абзалов раскрыл, как митинги в Казахстане поставили США перед сложным выбором
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученые продемонстрировали симуляцию смерти звезды и рождения сверхновой

Видео

Научные сотрудники Северо-Западного университета и Университета Беркли в США представили общественности взрыв красного гиганта. Это стало историческим событием в мире астрономии.

Ученые впервые стали свидетелями смерти звезды. Для этого за небесным телом наблюдали более 130 дней. На кадрах видно, как сверхгигант начинает буквально разрываться изнутри.

Далее происходит яркая вспышка, после чего светило превращается в сверхновую. Это коллапсирующее ядро, которое остается после взрыва звезды. Сам факт наблюдения за таким объектом — уже редкость. Сейчас американские специалисты смогли запечатлеть весь процесс в режиме реального времени.

«Это свидетельствует о том, что, по меньшей мере, ряд таких звезд претерпевает существенные изменения в своей внутренней структуре, что впоследствии ведет к выбросу газа за мгновение до взрыва», — подвели итог исследования ученые.

Старший автор научной работы Раффаэлла Маргутти назвал случившееся «наблюдением за бомбой замедленного действия».

Вернуться назад
Все новости / Видео / Ученые продемонстрировали симуляцию смерти звезды и рождения сверхновой
ученые астрономия сверхновая
Комментировать