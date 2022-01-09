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Командующий силами ОДКБ Сердюков обозначил сроки присутствия миротворцев в Казахстане

  /   Обновлено: 09 января 2022 15:52
Армия
Командующий силами ОДКБ Сердюков обозначил сроки присутствия миротворцев в Казахстане
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Нур-Султан, 9 января. Миротворческий контингент стран ОДКБ останется в Казахстане до полной стабилизации обстановки, заявил командующий силами Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков.

Командующий отметил, что миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана. Сообщалось также, что прибывшие в республику миротворцы сил ОДКБ от России приступили к тренировкам по предотвращению внештатных ситуаций.

«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», — добавил Сердюков.

Ранее сообщалось, что ОДКБ в краткие сроки начала выполнять работу по возвращению конституционного порядка в Казахстане. Отмечается, что подразделения миротворцев очень оперативно приступили к решению практических задач.

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Казахстан миротворцы сердюков
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