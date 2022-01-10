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В Совфеде назвали несвоевременной дискуссию о вступлении Казахстана в Союзное государство

Политика
В Совфеде назвали несвоевременной дискуссию о вступлении Казахстана в Союзное государство
maxpixel.net  / 

В Казахстане сейчас слишком непростая ситуация, чтобы усложнять ее несвоевременными дискуссиями. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор, председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Ранее белорусский политолог, глава информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» (КСДС) Юрий Воскресенский заявил о желательности присутствия Казахстана в Союзном государстве, членами которого на данный момент являются только Россия и Белоруссия. Он обосновал свою позицию тем, что «сейчас президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев столкнется и с внешним, и с внутренним давлением», а более тесная интеграция с Москвой и Минском позволила бы Нур-Султану более решительно отстаивать свой суверенитет.

«Я как человек, который стоит на позиции защиты государственного суверенитета, предполагал бы следующую схему: если какая-то страна сама, добровольно пожелает стать частью Союзного государства, то такая заявка должна быть рассмотрена самым серьезным образом», — отметил Климов.

При этом сенатор предостерег от размышлений относительного того, что Россия якобы сама «хочет кого-то включить» в состав Союзного государства.

«Заявка должна быть рассмотрена»: сенатор Климов предложил процедуру принятия в Союзное государство
flickr.com / @OSCE Parliamentary Assembly

«Такие разговоры вольно или невольно, но льют воду на мельницу наших самых отъявленных противников, — подчеркнул парламентарий. — Возможно, что все это говорится из лучших побуждений, но все мы знаем, куда ведет дорога, вымощенная из благих намерений»

Собеседник ФАН напомнил, что в Казахстане сейчас «очень непростая ситуация».

«И негодяи, которые ее устроили, спят и видят, как бы подбросить еще чего-нибудь в огонь, — заявил Климов. — Можно к таким темам вернуться попозже? И еще раз напомню, что инициатива должна идти от самих казахстанских властей, поддержанная проживающим в Казахстане народом».

Ранее востоковед Дмитрий Вородин рассказал, каким был Казахстан до протестов.

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Все новости / Политика / В Совфеде назвали несвоевременной дискуссию о вступлении Казахстана в Союзное государство
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