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Ургант объяснил интерес итальянских зрителей к новогоднему эпизоду его шоу

Шоу-бизнес
Ургант объяснил интерес итальянских зрителей к новогоднему эпизоду его шоу
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний Ургант

Москва, 9 января. Телеведущий Иван Ургант прокомментировал успех его вечернего шоу на Первом канале. Артист предположил, почему новогодний спецвыпуск Ciao, 2021! завоевал расположение зрителей, в том числе в Италии.

Новогодний эпизод шоу «Вечерний Ургант» оказался лидером трендов сервиса YouTube не только в России, но и в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала. Ведущий шоу уверен: новогодний спецэпизод не мог не понравиться итальянским зрителям.

«Мы же снимаем шоу как свое представление об Италии, причем об Италии той, которая в те времена была недосягаемой, но одновременно ставшей ближе нам, чем остальные капиталистические страны. Мне кажется, тут совпало все. Что называется, сошлись культурные коды», — поделился Ургант в комментарии ТАСС.

Ургант объяснил интерес итальянских зрителей к новогоднему эпизоду его шоу
Prt Scr youtube.com / Вечерний Ургант

Несмотря на успех вечернего шоу, Ургант уверен, что ему самому не сравниться с популярностью комика Максима Галкина. Артист рассказал об отношении к творчеству коллеги по Первому каналу.

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шоу ургант ciao 2021
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