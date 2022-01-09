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Посол Бородавкин указал на исторические доказательства крепкого союза России и Казахстана

Политика
Посол Бородавкин указал на исторические доказательства крепкого союза России и Казахстана
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Нур-Султан, 9 января. Союз между РФ и Казахстаном проверен историей и имеет проекцию на общее будущее. Об этом заявил российский посол в Нур-Султане Алексей Бородавкин.

Дипломат напомнил, что осенью 1941 года три казахские дивизии внесли неоценимый вклад в победу Москвы над вражескими силами. Через 80 лет российские миротворцы помогли спасти Казахстан от нападок террористов, добавил он.

«Это еще одно подтверждение того, что проверенный историей и спаянный братской кровью союз между Россией и Казахстаном — не пустые слова», — подчеркнул Бородавкин.

Ранее посол РФ в Казахстане отметил роль решительных действий президента Касым-Жомарта Токаева в подавлении протестов. Также Бородавкин назвал своевременной поддержку государства со стороны Организации Договора о коллективной безопасности.

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