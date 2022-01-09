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Генсек ОДКБ Зась и командующий миротворцами Сердюков обсудили обстановку в Казахстане

  /   Обновлено: 09 января 2022 15:45
Армия
Генсек ОДКБ Зась и командующий миротворцами Сердюков обсудили обстановку в Казахстане
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ЗВЕЗДА

Нур-Султан, 9 января. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обсудил с командующим миротворческими силами в Казахстане Андреем Сердюковым обстановку в стране.

В сообщении пресс-службы ОДКБ говорится, что во время переговоров обсуждался ход развертывания коллективных миротворческих сил в Казахстане. Ранее стало известно, что прибывшие в республику миротворцы уже взяли под охрану жизненно важные объекты на территории государства.

«Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении.

Замминистра обороны Казахстана Султан Гамалетдинов 9 января заявил, что благодаря миротворцам удалось высвободить часть сил и средств казахстанской полиции и армии. Задействованных ранее в охране стратегических объектов силовиков подключили к борьбе с террористами.

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Казахстан миротворцы одкб сердюков
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