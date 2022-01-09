Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 16:49
16:48
Происшествия
Находившаяся в запое с 31 декабря петербурженка покусилась на дезодорант и попала в больницу
16:46
Шоу-бизнес
Старший пасынок Анастасии Макеевой поделился планами на будущее в России
16:43
Общество
Аналитики SuperJob выяснили, что каждый пятый россиянин недоволен новогодними подарками
16:42
Экономика
NYT объяснила рекордные продажи электрокаров Tesla при дефиците микрочипов
16:40
Происшествия
ДТП в Подмосковье унесло жизни двух человек
16:39
Весь мир
Ливийские военные обсудили в Сирте объединение армии и вывод наемников
16:37
Политика
Захарова порекомендовала ОДКБ создать информационный Telegram-канал
16:36
Армия
Бойцы ВСУ возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР
16:33
Общество
Ремонт автомобилей подорожает в России на 17-20%
16:32
Происшествия
Прикрытого одеялом мертвеца обнаружили в комнате-холодильнике в Раменском
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Латвийцев предупредили о резком повышении цен на воду

Экономика
Латвийцев предупредили о резком повышении цен на воду
pixabay.com

Рига, 9 января. Крупнейшее латвийское предприятие Rigas udens, которое предоставляет услуги водоснабжения и канализации, планирует повышение тарифов на фоне рекордного роста цен на газ, передает пресс-служба компании.

Предприятие уже передало в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) расчеты, предусматривающие рост тарифа до 2,38 евро за кубометр воды с 1,92 евро, установленных ранее. Таким образом, водоснабжение жителям европейской республики будет обходиться на 20% дороже.

Оплата услуг канализации вырастет с 0,74 евро до 0,93 евро — на 25,68%, пишет RuBaltic.Ru. Очистка также подорожает на 30,3% — до 0,43 евро. Таким образом, если КРОУ утвердит предложение Rigas udens, новые тарифы начнут действовать с 1 мая 2022 года.

Помимо роста цен на воду, в Латвии ожидается взрывной рост тарифов на коммунальные платежи, в том числе за газ. Причина — борьба с «Газпромом», которая в конечном счете привела к энергетическому кризису в прибалтийской стране.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Латвийцев предупредили о резком повышении цен на воду
Латвия рост цен коммунальные платежи тарифы на воду Rigas udens
Комментировать