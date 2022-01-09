Латвийцев предупредили о резком повышении цен на воду

Рига, 9 января. Крупнейшее латвийское предприятие Rigas udens, которое предоставляет услуги водоснабжения и канализации, планирует повышение тарифов на фоне рекордного роста цен на газ, передает пресс-служба компании.

Предприятие уже передало в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) расчеты, предусматривающие рост тарифа до 2,38 евро за кубометр воды с 1,92 евро, установленных ранее. Таким образом, водоснабжение жителям европейской республики будет обходиться на 20% дороже.

Оплата услуг канализации вырастет с 0,74 евро до 0,93 евро — на 25,68%, пишет RuBaltic.Ru. Очистка также подорожает на 30,3% — до 0,43 евро. Таким образом, если КРОУ утвердит предложение Rigas udens, новые тарифы начнут действовать с 1 мая 2022 года.

Помимо роста цен на воду, в Латвии ожидается взрывной рост тарифов на коммунальные платежи, в том числе за газ. Причина — борьба с «Газпромом», которая в конечном счете привела к энергетическому кризису в прибалтийской стране.