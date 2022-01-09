Американский сенатор Джо Манчин отказался поддерживать «план Байдена»

Вашингтон, 9 января. Сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что инфраструктурный план президента Байдена в настоящее время больше не является частью актуальной повестки дня.

Сообщается, что за неделю до Рождества Манчин направил в Белый дом собственный вариант законопроекта стоимостью 1,8 триллиона долларов. Однако спустя менее четырех недель сенатор ясно дал понять, что в настоящее время он не поддерживает продвижение даже этого предложения.

From 09 Jan: Manchin called out for ’operating in bad faith’ after reportedly no longer supporting his own BBB counteroffer - U.S. Sen. Joe Manchin came under fire Saturday after The Washington Post reported that the West V... https://t.co/RSmZeWlost pic.twitter.com/Tp8bPBDGag — Steven Saus (@uriel1998) January 9, 2022

Манчин на этой неделе публично заявил, что он больше не участвует в переговорах по инфраструктурному плану. Он также сообщил, что не заинтересован в принятии законопроекта, основанного на инфраструктурном пакете Байдена. Манчин убежден, что демократы должны в корне пересмотреть свой подход.

Несколько чиновников в Белом доме выразили недоумение по поводу того, как администрация могла отказаться от потенциальной сделки на 1,8 триллиона долларов, которая стала бы одной из самых значительных частей внутренней политики за последние десятилетия.

Joe Manchin pulls his social spending compromise off the table https://t.co/xP43r5hQt3 — MikeKirby (@mikekirbyone) January 9, 2022

Предложение Манчина включало постоянное финансирование обучения детей в дошкольных учреждениях, расширение Закона о доступной медицинской помощи и направление сотен миллиардов долларов на борьбу с изменением климата. Его план также включал поддержку дополнительных налогов для самых богатых американцев, что стало бы реальными усилиями по сокращению неравенства.

В то же время, как сообщили два человека, знакомые с этим вопросом, предложение Манчина исключало предоставление расширенного налогового кредита на детей, являющегося центральным элементом программы Байдена по борьбе с бедностью. Также оно не предусматривало финансирования программ помощи для в аренде жилья для беднейших домохозяйств и финансирования инициатив по обеспечению расового равенства. У многих демократов в Конгрессе были и другие требования к пакету, такие как расширение льгот по программе Medicare для пожилых людей.

Высокопоставленные представители Демократической партии говорят, что после срыва переговоров в середине декабря, они не верят, что Манчин поддержал бы собственное предложение, направленное им в Белый дом, даже если бы администрация Байдена попыталась принять его в полном объеме.

Global Look Press / Rod Lamkey / Keystone Press Agency

Провал переговоров между сенатором и командой Байдена произошел после того, как в пресс-релизе Белого дома Манчин был назван препятствием для принятия законодательства. Затем Манчин удивил администрацию, раскритиковав законопроект в эфире Fox News, после чего Белый дом опубликовал резкое заявление, в котором поставил под сомнение его авторитет. Манчин, который вызвал гнев сторонников Демпартии из-за своего несогласия с законопроектом, позже заявил, что решение назвать его имя в пресс-релизе поставило под угрозу безопасность его семьи.

Вместе с тем Белый дом продолжает выражать оптимизм в отношении инфраструктурного плана, надеясь, что в конечном итоге им удастся склонить Манчина на свою сторону и добиться одобрения Конгрессом законопроекта. Встречное предложение Манчина в размере 1,8 триллиона долларов, по мнению чиновников администрации президента, позволяет надеяться, что между двумя сторонами сохранилось много точек соприкосновения. По словам источников, в последние дни сенатор заявил, что поддерживает большую часть климатической повестки администрации.

Global Look Press / CNP/AdMedia

Тем не менее, выход Манчина из переговоров заставил Демократов в Конгрессе переключить основное внимание с вопросов инфраструктуры на избирательное законодательство в надежде выполнить хотя бы один из пунктов внутренней повестки, о которых во время предвыборной кампании говорил Джо Байден.

Поскольку экономическая повестка команды президента оказалась в подвешенном состоянии, некоторые либеральные группы заявляют, что планируют продолжать оказывать давление на Манчина, чтобы он в итоге проголосовал за законопроект.