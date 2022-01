Американский сенатор Джо Манчин отказался поддерживать «план Байдена»

Вашингтон, 9 января. Сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что инфраструктурный план президента Байдена в настоящее время больше не является частью актуальной повестки дня.

Сообщается, что за неделю до Рождества Манчин направил в Белый дом собственный вариант законопроекта стоимостью 1,8 триллиона долларов. Однако спустя менее четырех недель сенатор ясно дал понять, что в настоящее время он не поддерживает продвижение даже этого предложения.

