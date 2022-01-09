Фигуристка Баюл заступилась за Киркорова после конфликта с Кличко

Москва, 9 января. Фигуристка Оксана Баюл высказалась о конфликте между музыкантом Филиппом Киркоровым и бывшим боксером Виталием Кличко и встала на сторону короля эстрады.

Давний инцидент произошел в Нью-Йорке, когда сенатор Сак Шумер приветствовал гостей церемонии «Русского граммофона». Тогда Кличко поссорился с Киркоровым, который привлекал к себе слишком много внимания.

Фигуристка Баюл отметила, что спустя время представитель боксера вовсе начал отрицать его появление на скандальном мероприятии. Спортсменка высказалась о том инциденте в Instagram.

«Филипп — молодец, концерт в «Радио-Сити Мюзик-Холле», а вот Кличко врет. Он лично приехал на черном лимузине с охраной, сидел рядом с Мариной», — поделилась фигуристка.

Баюл отметила, что позднее журналисты пытались выяснить детали инцидента. Однако представитель Кличко назвал тот скандал «полной чушью». Фигуристка иронично сообщила, что уже готовится писать книгу с воспоминаниями.

Киркоров также успел поучаствовать в конфликте с певицей Любовью Успенской. Артист помирился с исполнительницей после затяжной ссорылишь в преддверии Нового года.