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Захарова анонсировала первый раунд переговоров России и США 9 января

Политика
Захарова анонсировала первый раунд переговоров России и США 9 января
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 9 января. Россия и США проведут первый раунд переговоров по вопросам безопасности 9 января, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» спикер ведомства отметила, что именно в воскресенье состоится первый раунд переговоров.

«Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня — 9 и 10 января — они посвятят переговорному процессу», — высказалась Захарова.

По словам дипломата, Россия идет на переговоры с США с рабочим настроем.

Российская делегация прибыла в Женеву, чтобы принять участие в переговорах по гарантиям безопасности, которые намечены на 10 января. Известно, что в состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ.

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Все новости / Политика / Захарова анонсировала первый раунд переговоров России и США 9 января
сша захарова мид рф женева
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