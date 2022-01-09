В Доминикане арестовали подозреваемого в убийстве Жовенеля Моиза

Санто-Доминго, 9 января. Гражданин Гаити Родольф Джаар, обвиняемый в убийстве президента Жовенеля Моиза 7 июля, был арестован в Доминиканской Республике. Об этом сообщают местные СМИ.

Хотя власти Доминиканской Республики не уведомили о задержании преступника, информация была подтверждена бывшим министром иностранных дел Гаити Клодом Жозефом. Политик добавил, что скоро будут произведены аресты и других подозреваемых.

Бывший премьер-министр также раскритиковал судебную власть за создание препятствий в поиске ответственных в покушении на жизнь Моиза из-за застоя в расследовании. Жозеф при этом высоко оценил международное сотрудничество.

Rodolphe Jaar se yon lòt ankò yo fè k arete, pral gen plizyè lòt ankò. Pandan nan peyi Ayiti ankèt la ap make pa sou plas paske gwo nèg isit vle mete baboukèt nan bouch jistis la, koperasyon entènasyonal nou te toujou ap mande a ap vini plis aktif chak jou. Kwazad la pap kanpe pic.twitter.com/HkAScCrwQ6 — Claude Joseph (@claudejoseph03) January 8, 2022

Родольф Джаар был задержан 7 января на территории Доминиканской Республики по требованию американских властей на основе информации, полученной от ранее арестованного Марио Антонио Паласиоса. Колумбиец, захваченный в октябре в Ямайке и депортированный в США, сотрудничает с властями.

Джаар, являющийся бывшим информатором Управления по контролю над наркотиками (DEA), обвиняется в обеспечении группы наемных убийц из Колумбии жильем и оружием.

Según fuentes diplomáticas y de seguridad #RepúblicaDominicana detuvo a fugitivo sospechoso del magnicidio en #Haiti. @HaitiPolice señala al empresario haitiano, narcotraficante convicto e informante DEA, Rodolph Jaar, como proveedor armas y alojamiento a mercenarios colombianos. pic.twitter.com/xpkhd4v22Z — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) January 9, 2022

Подозреваемый был задержан в рамках операции Федерального бюро расследований (ФБР) и будет экстрадирован в США.

4 января 43-летний Марио Антонио Паласиос был также задержан в ходе временной посадки самолета в Панаме, в котором его депортировали из Ямайки в Колумбию. По информации властей, преступника высадили с рейса и попросили «добровольно» отправиться в США, чтобы предстать перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия.

