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В Доминикане арестовали подозреваемого в убийстве Жовенеля Моиза

Весь мир
В Доминикане арестовали подозреваемого в убийстве Жовенеля Моиза
Global Look Press  /  Jean Marc Herve Abelard/ZUMAPRESS.com

Санто-Доминго, 9 января. Гражданин Гаити Родольф Джаар, обвиняемый в убийстве президента Жовенеля Моиза 7 июля, был арестован в Доминиканской Республике. Об этом сообщают местные СМИ.

Хотя власти Доминиканской Республики не уведомили о задержании преступника, информация была подтверждена бывшим министром иностранных дел Гаити Клодом Жозефом. Политик добавил, что скоро будут произведены аресты и других подозреваемых.

Бывший премьер-министр также раскритиковал судебную власть за создание препятствий в поиске ответственных в покушении на жизнь Моиза из-за застоя в расследовании. Жозеф при этом высоко оценил международное сотрудничество.

Родольф Джаар был задержан 7 января на территории Доминиканской Республики по требованию американских властей на основе информации, полученной от ранее арестованного Марио Антонио Паласиоса. Колумбиец, захваченный в октябре в Ямайке и депортированный в США, сотрудничает с властями.

Джаар, являющийся бывшим информатором Управления по контролю над наркотиками (DEA), обвиняется в обеспечении группы наемных убийц из Колумбии жильем и оружием.

Подозреваемый был задержан в рамках операции Федерального бюро расследований (ФБР) и будет экстрадирован в США.

4 января 43-летний Марио Антонио Паласиос был также задержан в ходе временной посадки самолета в Панаме, в котором его депортировали из Ямайки в Колумбию. По информации властей, преступника высадили с рейса и попросили «добровольно» отправиться в США, чтобы предстать перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия.
 

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