Пекин, 9 января. Крымский мост является стратегически важной инфраструктурной единицей, поэтому попытка нанести удар по нему обернется молниеносной реакцией ВС РФ.

В публикации китайского издания NetEasе говорится, что в последние годы на Украине все чаще звучат агрессивные высказывания в адрес России. Некоторые украинские политики и общественники призывают власти всерьез задуматься о возможности нанесения ракетного удара по Крымскому мосту, передает «ПолитРоссия».

«Украинские власти больше не надеются на то, что мировое сообщество поможет им с Крымом. В Киеве полагают, что забрать полуостров у России можно лишь силой», — говорится в статье.

По словам экспертов, на Украине продвигается мнение, что разрушение моста откроет украинским военным путь к захвату российских территорий. Примечательно, что ВСУ возлагают большие надежды на свою крылатую ракету «Нептун», которую в Киеве называют «новой», но на самом деле она является лишь доработанной версией советского боеприпаса.

В Китае убеждены, что последствия запуска «Нептуна» будут кошмарными для Украины. Аналитики говорят, что Киев не посмеет ударить по Крымскому мосту из-за неизбежного возмездия России. Эксперты подчеркивают, что Киев не сможет противостоять ответным атакам РФ, поэтому он обречен на поражение.

Ранее сообщалось, что Украина пытается выдать советские проекты в сфере вооружения за новые разработки. Сегодня украинские конструкторы дорабатывают морально устаревшие проекты СССР.