Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 16:48
16:46
Шоу-бизнес
Старший пасынок Анастасии Макеевой поделился планами на будущее в России
16:43
Общество
Аналитики SuperJob выяснили, что каждый пятый россиянин недоволен новогодними подарками
16:42
Экономика
NYT объяснила рекордные продажи электрокаров Tesla при дефиците микрочипов
16:40
Происшествия
ДТП в Подмосковье унесло жизни двух человек
16:39
Весь мир
Ливийские военные обсудили в Сирте объединение армии и вывод наемников
16:37
Политика
Захарова порекомендовала ОДКБ создать информационный Telegram-канал
16:36
Армия
Бойцы ВСУ возобновили обстрелы населенных пунктов ДНР
16:33
Общество
Ремонт автомобилей подорожает в России на 17-20%
16:32
Происшествия
Прикрытого одеялом мертвеца обнаружили в комнате-холодильнике в Раменском
16:31
Политика
Крымский общественник Чегринец предложил позвать Казахстан в союз России и Белоруссии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

NetEasе: Украина не посмеет ударить по Крымскому мосту из-за неизбежного возмездия России

Армия
NetEasе: Украина не посмеет ударить по Крымскому мосту из-за неизбежного возмездия России
youtube.com  /  Prt Scr

Пекин, 9 января. Крымский мост является стратегически важной инфраструктурной единицей, поэтому попытка нанести удар по нему обернется молниеносной реакцией ВС РФ.

В публикации китайского издания NetEasе говорится, что в последние годы на Украине все чаще звучат агрессивные высказывания в адрес России. Некоторые украинские политики и общественники призывают власти всерьез задуматься о возможности нанесения ракетного удара по Крымскому мосту, передает «ПолитРоссия».

«Украинские власти больше не надеются на то, что мировое сообщество поможет им с Крымом. В Киеве полагают, что забрать полуостров у России можно лишь силой», — говорится в статье.

По словам экспертов, на Украине продвигается мнение, что разрушение моста откроет украинским военным путь к захвату российских территорий. Примечательно, что ВСУ возлагают большие надежды на свою крылатую ракету «Нептун», которую в Киеве называют «новой», но на самом деле она является лишь доработанной версией советского боеприпаса.

В Китае убеждены, что последствия запуска «Нептуна» будут кошмарными для Украины. Аналитики говорят, что Киев не посмеет ударить по Крымскому мосту из-за неизбежного возмездия России. Эксперты подчеркивают, что Киев не сможет противостоять ответным атакам РФ, поэтому он обречен на поражение.

Ранее сообщалось, что Украина пытается выдать советские проекты в сфере вооружения за новые разработки. Сегодня украинские конструкторы дорабатывают морально устаревшие проекты СССР.

Вернуться назад
Все новости / Армия / NetEasе: Украина не посмеет ударить по Крымскому мосту из-за неизбежного возмездия России
украина россия нептун крымский мост
Комментировать