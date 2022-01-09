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Блогер Даня Милохин отказался встретиться со своими родителями в шоу Собчак

Шоу-бизнес
Блогер Даня Милохин отказался встретиться со своими родителями в шоу Собчак
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 9 января. Блогер Даня Милохин рассказал о своей реакции на предложение журналистки Ксении Собчак встретиться с биологическими родителями. Тиктокер также признался, что не собирается в дальнейшем поддерживать с ними общение.

Блогер отказался от встречи в шоу «Док-ток». По словам Милохина, Собчак не настаивала на общении молодого человека с родными.

«Она спросила: «Дань, ты хочешь, чтобы они вышли?» Я ответил: «Нет». И Собчак не заставляла. Даже после съемок мы не виделись. Они сидели в гримерке, а я уехал. Считаю, это правильно», — заявил 20-летний Милохин в YouTube-шоу «50 вопросов».

По словам молодого человека, он не ждет сообщений от своей матери и не станет отвечать, даже если их увидит. Милохин объяснил, что не хочет давать надежду на общение. Тем не менее блогер допустил, что через некоторое время встретится с матерью.

Напомним, мать отдала Милохина в детский дом в трехлетнем возрасте и дальше не интересовалась его судьбой. Блогер, кроме того, рассказывал, что его отец падал на колени перед другим сыном — Ильей. Тиктокеру смотреть на это было неприятно.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ее дуэт с Милохиным в шоу «Ледниковый период» начался с проблем. Она призналась, что блогер однажды уехал домой во время репетиции.

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собчак родители Милохин
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