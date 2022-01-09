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Антитеррористическая операция в Казахстане продолжится до полного уничтожения боевиков

  /   Обновлено: 09 января 2022 15:22
Армия
Антитеррористическая операция в Казахстане продолжится до полного уничтожения боевиков
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 9 января. Замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов заявил, что контртеррористическая операция в стране будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка.

Гамалетдинов в ходе совместного брифинга с командующим миротворческими силами ОДКБ в Казахстане генерал-полковником Андреем Сердюковым заявил, что взятие под охрану жизненно важных объектов миротворцами помогло высвободить часть сил и средств полиции и армии. По его словам, силовики были переброшены на борьбу с террористами.

«В настоящее время на территории Казахстана продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан», — сообщил замминистра.

Ранее сообщалось, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили развертывание в Казахстане. Миротворцы приступили к охране стратегических объектов на территории страны.

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Казахстан минобороны террористы
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