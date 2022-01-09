Юморист Харламов заболел сразу после Нового года

Москва, 9 января. Юморист Гарик Харламов объяснил, почему длительное время не появлялся в социальных сетях с новыми публикациями. По словам артиста, он заболел ангиной и гриппом.

Год начался не очень хорошо из-за болезни, заявил Харламов. Юморист иронично отметил, что помимо коронавируса, существуют грипп и ангина. Харламов также пожаловался, что его аккаунт в Instagram блокируется по неизвестным причинам.

«Давно ничего не выкладывал... Первой причиной является тот факт, что я заболел. Неожиданно выяснилось, что, помимо ковида, на планете остались ангина и грипп. Поэтому год для меня начался не очень... В общем нажаловался, пошел…. Лечиться», — написал Харламов, опубликовав фотографии со своими собаками.

Ранее сын и внук актера Юрия Никулина раскритиковали юмор Павла Воли и Гарика Харламова, который давно «устарел». Один из наследников звезды советского кино отметил, что за 15 лет карьеры комики не изменили формат шуток.