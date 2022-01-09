Посол России Бородавкин счел своевременной поддержку Казахстана со стороны ОДКБ

Нур-Султан, 9 января. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказала своевременную помощь Казахстану в борьбе с попытками террористов дестабилизировать обстановку на территории страны.

Такое заявление сделал посол России в Казахстане Алексей Бородавкин. По его словам, ключевую роль в подавлении протестов сыграли решительные действия главы государства Касым-Жомарта Токаева. Правоохранители и ОДКБ оказали в этом значительную поддержку, добавил дипломат.

«Наконец, вовремя пришла помощь по линии ОДКБ», — отметил Бородавкин.

Ранее стало известно, что 2 января в крупных городах Казахстана начались акции протеста из-за повышения цен на газ. Позже Токаев обратился к лидерам ОДКБ за помощью в урегулировании ситуации.