Дипломат Бородавкин указал на оперативность ОДКБ при восстановлении порядка в Казахстане

Нур-Султан, 9 января. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в краткие сроки начла выполнять работу по возвращению конституционного порядка в Казахстане. Таким мнением поделился посол России в стране Алексей Бородавкин.

Недавно в среднеазиатском государстве начались погромы, которые переросли в масштабные акции. ОДКБ приняла решение направить в страну помощь в виде миротворческих сил.

«Не может не вызывать гордость оперативность и эффективность, с которой ОДКБ приступила к решению практических задач по восстановлению конституционного порядка в Казахстане, поставленных политическим руководством республики. Между обращением президента (Казахстана Касым-Жомарта. — Прим ФАН) Токаева к ОДКБ и приземлением первых бортов миротворцев в Нур-Султане и Алматы прошли считанные часы», — пояснил Бородавкин в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно о завершении развертывания миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Они занимаются охраной значимых объектов в стране.