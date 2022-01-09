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Фильм «Титан» назван самым лучшим хоррором 2021 года

  /   Обновлено: 09 января 2022 15:11
Общество
Фильм «Титан» назван самым лучшим хоррором 2021 года
кадр из фильма «Титан»

Лос-Анджелес, 9 января. Фильм «Титан» французского режиссера Жюлии Дюкурно стал лидером рейтинга самых лучших хорроров 2021 года. Картина ранее была награждена «Золотой пальмовой ветвью» на Каннском кинофестивале.

Лента «Дом на другой стороне» Дэвида Брункера расположилась на втором месте. Третью строчку занял сиквел «Кэндимена» режиссера Ниа ДаКосты, информирует издание Dread Central.

В список также вошли сериал «Чаки» Дона Манчини, фильмы «Спасительница» Роуз Гласс, «Оборотни внутри» Джоша Рубена и Мишны Вулфф, «Мое сердце не бьется, пока ты не прикажешь» Джонатана Куартоса и «Злое» Джеймса Вана. Хорроры «Псих-расчленитель» и «Мы должны что‑нибудь предпринять» оказались в конце рейтинга.

Ранее новая часть фильма ужасов «Крик» получила высокие отзывы от критиков. Рецензенты похвалили сценарий хоррора и назвали ленту хорошим возрождением франшизы.

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