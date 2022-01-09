«Создание очагов напряженности на границах России»: сенатор Климов назвал цель беспорядков в Казахстане

У России нет поводов для самоуспокоения относительно ситуации в Казахстане. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор, председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ фиксировала неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана. По его словам, именно они в итоге негативно повлияли на порядок в этой республике.

«Мы предупреждали многих наших коллег по постсоветскому пространству, что к нам, в комиссию по защите госсуверенитета, поступает информация о попытках вмешательства и в их внутренние дела, — заметил Климов. — И мы просили отнестись к этой информации серьезно! Однако реагировали все по-разному».

Global Look Press / t.me/shot_shot

По словам сенатора, сейчас, «когда многое всплыло на поверхность и возникла вероятность государственного переворота в Казахстане», он вновь «готов повторить ранее озвученные им тезисы».

«В Казахстане и не только в нем, вокруг нашей страны, есть предпосылки реализации подобного рода планов, поскольку целью Запада является создание очагов напряженности на границах России, — отметил парламентарий. — И этого там даже не скрывают!»

По мнению собеседника ФАН, разжигание массовых беспорядков в Казахстане именно сейчас могло быть инициировано некими силами, которые хотят повлиять на переговорный процесс между российскими и западными дипломатами.

Global Look Press / t.me/shot_shot

«Подобного рода обстановка в Казахстане предоставляет нашим оппонентам пользоваться ей в своих интересах, — подчеркнул Климов. — И еще я хотел бы напомнить, что граница РФ и Казахстана составляет почти 7 тысяч километров — и она практически прозрачная! Это мой ответ тем недобросовестным людям, которые истерят по поводу того, что мы откликнулись на просьбы о помощи законного Правительства Казахстана в рамках наших обязательств по ОДКБ. Поводов для России, чтобы заниматься самоуспокоением и говорить, что все это происходит где-то далеко и не с нами, нет».

Ранее востоковед Дмитрий Вородин рассказал, каким был Казахстан до протестов.