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Миротворческий контингент ОДКБ завершил развертывание в Казахстане

Армия
Миротворческий контингент ОДКБ завершил развертывание в Казахстане
mil.ru  /  Минобороны России

Нур-Султан, 9 января. Миротворцы из состава коллективных сил ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана, заявил командующий контингентом Андрей Сердюков.

Он отметил, что в настоящее время прибывшие в страну миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в Алма-Ате и прилегающих районах.

«Выполнение задач подразделениями миротворческих сил продолжится до полной стабилизации обстановки в Казахстане», — говорится в сообщении.

Протестные акции начались в Казахстане в первые дни 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. В стране начались массовые беспорядки. Из-за обострившейся ситуации казахстанские власти обратились за помощью к странам ОДКБ.

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