Песков сообщил об отсутствии намерений подписывать документы по итогам сессии ОДКБ

Москва, 9 января. Участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ не намерены принимать документы по результатам встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Внеочередная сессия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна состояться 10 января. В ней примет участие Владимир Путин, сообщали в Кремле.

Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости прокомментировал возможность подписания документов по итогам встречи. По словам пресс-секретаря, пока письменного закрепления результатов не планируется.

Ранее под охрану миротворцев ОДКБ перешли несколько стратегических объектов на территории Казахстана. Организация приняла решение об отправке помощи в охваченное беспорядками государство 6 января.