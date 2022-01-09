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Песков сообщил об отсутствии намерений подписывать документы по итогам сессии ОДКБ

Политика
Песков сообщил об отсутствии намерений подписывать документы по итогам сессии ОДКБ
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 9 января. Участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ не намерены принимать документы по результатам встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Внеочередная сессия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна состояться 10 января. В ней примет участие Владимир Путин, сообщали в Кремле.

Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости прокомментировал возможность подписания документов по итогам встречи. По словам пресс-секретаря, пока письменного закрепления результатов не планируется.

Ранее под охрану миротворцев ОДКБ перешли несколько стратегических объектов на территории Казахстана. Организация приняла решение об отправке помощи в охваченное беспорядками государство 6 января.

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