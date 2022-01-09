Двенадцать цитат Кейт Миддлтон ко дню ее рождения

Сегодня, 9 января, Кейт Миддлтон исполняется 40 лет. Журнал Elle подготовил к ее празднику 12 самых интересных ее изречений.

Не секрет, что Кейт стала примером для современных британок, и поэтому можно сказать, что она празднует свой юбилей на пике популярности и признания.

Супруга принца Уильяма получила прозвище, но оно совсем не обидное, а даже наоборот. Подданные зовут ее «клей Виндзоров». Все из-за ее дипломатических навыков и эмоционального интеллекта.

Она сумела сгладить все острые углы в семье и сейчас активно занимается благотворительностью и привлекает к этому других членов семьи. Миддлтон открыла The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Сегодня он привлек внимание мировой общественности к действительно важным этапам раннего формирования и развития детей.

Мудрость этой женщины и искрометное чувство юмора отличное выражаются в ее цитатах. Вот некоторые из них.

Про первые годы брака

«Поначалу я не очень радостно относилась к понятию брака. Я постоянно анализировала наши отношения, ни о чем другом не думала. Но на самом деле это сделало меня более сильным человеком благодаря работе над собой. Я узнала о себе то, о чем даже не догадывалась».

О материнстве и вине

«Я чувствую свою вину перед детьми. Любая мать, которая говорит, что не испытывает это чувство, на самом деле лжет. Даже несмотря на мою активность я все равно испытываю давление и понимаю, что всегда хочу быть лучшей мамой и делать все, чтобы они были счастливы».

Об одежде

«Лучший наряд, который у меня когда-либо был, — это костюм клоуна, который любезно сшила моя любимая бабушка».

Про воспитание детей

«Если ребенок сломал руку, никто не сомневается, что ему срочно нужна первая медицинская помощь. С психикой то же самое. Детям нужны забота и внимание, ведь ментальное здоровье и эмоциональность — главные ключи к счастливой жизни».

О кулинарных талантах

«Я помню, как впервые оказалась в Сандрингеме на Рождество и переживала, думая, какой подарок преподнести королеве и не ошибиться. В итоге я решилась приготовить индийский соус чатни по бабушкиному рецепту».

Про принца

«Мне несказанно повезло. Очень-очень повезло. Этот человек всегда окутывает меня заботой, он очень добрый, только взгляните на него, и все станет понятно».

Про отношения

«В отношениях с партнером, как и в отношениях с собой, бывают хорошие времена, а бывают и плохие. Важно, что в результате это делает тебя сильнее и позволяет многое понять о себе самом».

Global Look Press / Pool/Keystone Press Agency

Снова о детях

«Мы с Уильямом пытаемся поощрять Луи, Шарлотту и Джорджа и открыто говорим о своих чувствах. Не нужно стыдиться того, что ваш сын или дочь не справляются со своими эмоциями».

Про юность

«Я та девчонка, у которой в комнате висел портрет парня в джинсах Levi’s. Простите, но это был не Уильям».

Про выяснения отношений

«В спорах тратится много нервов и времени».

И снова про детей

«Перед тем, как родился Луи, я и Уильям понимали, что в ближайшее время мы устанем, ведь трое детей это серьезно, и мы тогда спали так много, как могли».

royal.gov.uk /

Про труд

«Иногда я понимаю, что много тружусь, но перед этим всегда спрашиваю себя: потяну ли я этот вес? И лишь благодаря тому, что я важно оцениваю свои возможности, все получается. Те, кто со мной работает, знают это».

Про дочь

«Мы очень хотели дочь, но больше всех ее рождения ждала королева. Ее Величество была первой, кто приехал к нам в Кенсингтонский дворец посмотреть на правнучку. Она была счастлива узнать, что у нас будет девочка».

Про родителей

«Благодаря моим родителям я росла в безопасности, и мое детство было здоровым и счастливым. Я развивалась естественным путем и сейчас, когда сама стала матерью, понимаю, насколько важны первые годы человека, они дают задел на всю оставшуюся жизнь».

Ранее сообщалось, как Кейт Миддлтон получила новую должность.