«Стрельба по собственным ногам»: что стоит за «атакой» Литвы на Китай

Литовцы — народ трудолюбивый, хозяйственный. И очень прагматичный — своей выгоды никогда не упустят. Но вот в последнее время явно что-то случилось. Если не с простыми литовцами, так с их правительством точно. Ибо то, что делают литовские власти, по моему мнению, не поддается логике.

Что произошло — не знаю. Вполне возможно, что начали проявляться какие-то фантомные боли по Великому княжеству Литовскому, и для их утоления власти Литвы решили начать очень активно играть на международной арене. Получается не очень. Более того, буквально каждое действие литовских властей оборачивается обычной беспощадной «стрельбой по собственным ногам».

Не знаю, о чем грезят литовские политики. Может, о «свободе и демократии» во всем мире, может, о распаде России (по крайней мере, об этом открыто говорил «отец нации» Витаутас Ландсбергис), а может, и о том, что в переформатированной по лекалам западных политиков Восточной Европе, Литве обломится свой жирный кусочек, например, в виде контроля над Белоруссией, а может, и территориально что-то перепадет. Беда только в том, что эти надежды не сбываются, зато очень сильно страдает экономика Литвы, а впоследствии это начнет чувствовать и народ.

Ладно, борьба с Россией. Тут для Литвы нет ничего нового, Россия может не устраивать Литву ни в каком виде: ни в виде монархии, ни в виде демократической республики, ни в виде советского государства. Но вот есть ближайшие соседи Литвы — Белоруссия. И даже не соседи, а фактически братский народ, совместно с которыми Литва в свое время успешно строила еще одно русское государство. Отношения между Белоруссией и Литвой всегда были замечательными и взаимовыгодными. После распада СССР Литва достаточно быстро «очухалась», не без помощи Запада, конечно, и ее экономика стала расти. Этому способствовали и отношения с Белоруссией, которая загружала железные дороги и порты Литвы своими товарами. И все было хорошо ровно до тех пор, как Литва решила установить в Белоруссии «демократию». Отношения не просто испортились, их вообще не стало. Какие-то там белорусские грузы еще инерционно идут через Литву, но эти перевозки уже под санкциями, и они неминуемо прекратятся, что неизбежно критично ударит и по литовской железной дороге, а главное — по порту в Клайпеде, который и жил за счет Белоруссии. Сколько денег потеряет литовский бюджет и сколько людей лишатся работы — никто пока не считал. Наверное, потому что боятся то, что в итоге увидят.

Федеральное агентство новостей /

И ладно бы — только Белоруссия. Возможно, это как-то и можно пережить, с какой-то помощью от Евросоюза, пусть и не без потерь. Но Литва, по моему мнению, фактически объявила «идеологическую войну » Китаю! И из-за чего! Из-за Тайваня, официальное «посольство» которого открылось в Вильнюсе. Тайвань, несмотря на то, что существует в формате отдельного государства очень длительное время, до сих пор почти никем не признан. И даже во многих странах на Западе его считают неотъемлемой частью Китая. Так оно и есть, и рано или поздно Тайвань обязательно вернется в «родную гавань», но в Литве по каким-то причинам появилось собственное, особое мнение. Возможно — из желания угодить США. Забыв при этом о том, что будет с собственной экономикой.

И всем очевидно, что Китай практически ничего не заметит. Там уже взяли ластик и попросту «стерли» Литву с политической карты мира. Для Китая нет такого государства. А еще убрали Литву из таможенной системы, потому что, если нет такого государства, то и его товаров нет тоже. А экспорт из Литвы в Китай был и не маленький. Пусть и не свой, но существует немало фабрик, принадлежащим германским компаниям, которые производят в Литве достаточно большую номенклатуру товаров для автомобилей — от запчастей, до различных аксессуаров. И теперь эти товары не могут быть распознаны таможенной китайской системой по единственной причине — на них стоит литовский штрих-код и написано Made In Lithuania.

Последствий своей китайской политики в Литве еще не ощутили. Но долго ждать этого не придется. Немецкие инвесторы уже предупредили литовские власти о том, что они будут вынуждены вывести свои производства из страны, потому что Китай для них — важнейший и основной рынок, который потерять они никак не могут. Литва, в то же время, обратилась к Евросоюзу за поддержкой — мол, надо против Китая всей Европой что-то устроить, в знак солидарности с Литвой, В Евросоюзе одобрительно потрепали Литву за плечико, похвалили и… ничего не стали делать. Потому что Литва маленькая, пусть и гордая, а торговля ЕС с Китаем — огромная, от которой Европа зависит критически — как товарно, так и финансово. Последствия прекращения экономических отношений ЕС с Китаем даже трудно себе представить Великая депрессия покажется доброй детской сказкой.

nauseda2019.lt / Gitanas Nausėda

И похоже, что в Литве наконец-то начали что-то понимать. Президент Литвысовсем недавно заявил, что все решения в отношении Китая принимал парламент Литвы без совещаний с президентом, а это неправильно. И возможно — эти решения придется пересмотреть.

Только как бы не было слишком поздно. Потому что ломать отношения легко, а вот для того, чтобы их восстановить, могут потребоваться годы. И чем возместит экономика Литвы свои потери за это время — неизвестно. Скорее всего, ничем.

А это в первую очередь ударит по простым литовцам, которые, как я уже говорил — трудолюбивые и хозяйственные.

Данная статья является мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.