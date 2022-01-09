Региональные коэффициенты ОСАГО выросли в России с 9 января

Москва, 9 января. Указание Центробанка о масштабном изменении коэффициентов ОСАГО вступило в силу в РФ. На федеральном уровне тарифный коридор вырос на 10%, от этой суммы будет рассчитываться новое базовое значение. Об этом пишет «Газета.ru».

Базовое значение установится на уровне 5980 рублей. Автомобилисты каждого из регионов будут рассчитывать свой тариф по местным значениям. Наиболее значительной прибавка оказалась в населенных пунктах и деревнях Башкирии — на 36 процентов.

В Чечне и Ингушетии этот показатель оказался самым низким. Прибавка составила только 12%. Аналогичные изменения актуальны для Тувы, Калмыкии и Курганской области.